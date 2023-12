Tymczasem Novatek ma też inne poważne problemy związane z dokończeniem budowy Arctic LNG-2. Pierwszy dotyczy pieniędzy. Po odmowie odbioru LNG przez zagranicznych udziałowców projekt nie ma funkcjonujących kontraktów długoterminowych, co mogłoby grozić niewywiązaniem się z finansowania zewnętrznego (spłaty kredytów) w wysokości 9,5 mld euro. Z tej kwoty aż 2,5 miliarda euro miały wyłożyć banki chińskie, a 4,5 miliarda banki rosyjskie.

Drugim głównym problemem Arctic LNG 2 pozostaje brak gazowców klasy lodowej Arc7. Po odmowie stoczni koreńskich budowy takiej floty dla Rosji, rosyjskie stocznie nie radzą sobie z zadaniem, które wymaga zastosowania trudnych technologii i importowanych materiałów. A także doświadczonej kadry.

Sytuację zaostrzyły amerykańskie sankcje wobec pływających magazynów gazu Koryak FSU w Murmańsku i Saam FSU na Kamczatce, gdzie miał odbywać się przeładunek z gazowców Arc7 na gazowce konwencjonalne, co pozwoliłoby zoptymalizować flotę.

Czym jest Arctic LNG 2?

Projekt zakłada budowę na Półwyspie Gydańskim (jamało-nieniecki okręg) trzech linii technologicznych do produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG) o łącznej mocy 19,8 mln ton rocznie i stabilnego kondensatu gazowego do 1,6 mln ton rocznie.

Zachodni dziennikarze „Le Monde” i „Spiegel” ustalili, że od lutego 2022 r. sprzęt do Arctic LNG 2 wysyłają do Rosji firmy z Wielkiej Brytanii, Włoch i USA. Z danych rosyjskich organów celnych wynika, że ​​od lutego ubiegłego roku z Europy dostarczano sprzęt o wartości 400 mln dolarów. Dzięki temu, pomimo sankcji, Rosji udało się ukończyć pierwszą linię produkcyjną projektu dokładnie zgodnie z harmonogramem – w lipcu 2023 roku