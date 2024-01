Gaz tanieje w środku zimy. To zasługa Brukseli

We wtorek kontrakty terminowe na gaz ziemny holenderskiego hubu TTF potaniały o 0,40 euro do 28 euro za megawatogodzinę, a kontrakty marcowe o 0,70 euro do 27,70 euro za megawatogodzinę. W Wielkiej Brytanii - podobnie, surowiec tanieje od początku roku.

Reklama

„Sezon grzewczy 2023-2024 był wystarczająco komfortowy dla europejskiego rynku gazu ziemnego” – napisali analitycy ING w raporcie na temat perspektyw rynku energii w 2024 roku. Oczekują, że rynek, który praktycznie uwolnił się od rosyjskiego surowca, pozostanie zdrowy przez resztę roku.

Czytaj więcej Gaz Gaz zimą coraz tańszy, magazyny są opróżniane powoli Wbrew porze roku i sytuacji geopolitycznej, gaz w Europie wciąż tanieje. Poniedziałkowy handel zakończył się obniżką ceny o 6,5 procent do 339 dolarów za tysiąc metrów sześciennych.

Pełne magazyny, taniejący gaz

Do końca sezonu grzewczego europejskie magazyny gazu pozostaną zapełnione w 52 procentach. To świetny wynik, w porównaniu ze średnią z pięciu lat wynoszącą 41 proc. Ułatwi to uzupełnianie dostaw w miesiącach letnich, twierdzi ING.

Według danych Gas Infrastructure Europe europejskie podziemne magazyny gazu (PMG) na 28 stycznia były zapełnione były w 71,5 procentach. W Polsce wciąż jest jeszcze zajęte ponad 78 proc. pojemności, co zabezpiecza 14 proc. krajowego zapotrzebowania. W największych PMG Europy — ukraińskich wolne już jest cztery piąte pojemności, ale starszy to na 30 proc. krajowego popytu. Sprzymierzeńcem Ukraińców jest pogoda. W tym tygodniu średnie temperatury przekroczą 10 st C.