Rosji brakuje lodołamaczy, eksport LNG może stanąć

W 2022 r. Kreml zatwierdził program budowy 50 lodołamaczy i statków tzw. klasy lodowej do 2035 r. Program ten przewiduje także budowę szeregu obiektów infrastrukturalnych – terminali do przeładunku węgla, ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG), portów, ośrodków ratownictwa medycznego, a także utworzenie grupy orbitalnej satelitów. Na realizację projektu przeznaczono około 1,8 biliona rubli, z czego 620 miliardów rubli - środki z budżetu federalnego.

Czytaj więcej Atom Ta rosyjska firma nie tylko nie ucierpiała przez sankcje, ale wręcz kwitnie Wyjątek od sankcji, długa ręka Kremla, nuklearny olbrzym - próby barwnego opisania koncernu Rosatom nie oddają realnego rozmachu działania firmy, która w warunkach napięcia geopolitycznego i energetycznego kryzysu nabiera nuklearnego wiatru w żagle.

Korea zrywa kontrakty

Pod koniec 2022 roku wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew i przedstawiciele operatora SMP Rosatom ostrzegali przed ryzykiem niedoboru lodołamaczy. Według Miedwiediewa połowa z grupy sześciu statków floty lodołamaczy kontrolowanej przez Rosatom została zbudowana w oparciu o przestarzałe technologie, ich żywotność była wielokrotnie przedłużana, a do lat 2026-2027 wyczerpiją się już ich zasoby. „Jeśli w najbliższej przyszłości nie zostaną one zastąpione nowymi statkami o nowoczesnej konstrukcji, a wiadomo, że takie projekty istnieją, są realizowane, to do 2030 roku istnieje ryzyko, że grozi nam niedobór zdolności do łamania lodów” – stwierdził.

Jednak w warunkach wojny i nałożonych na Rosję sankcji, Kreml nie ma gdzie budować nowych lodołamaczy. Największe stocznie dla tego typu specjalistycznych jednostek są w Korei Płd. Ta jednak zerwała, po rosyjskiej agresji, dotychczasowe umowy. Rosyjska stocznia Zwiezda nie radzi sobie z budową.

Czytaj więcej Morski Rekordowy rok północnego szlaku morskiego Rosjanie rozwijają przewozy droga północną, ale kontenery przesyłane są tylko próbnie.

Czekunkow twierdzi, że „trwają negocjacje w tej sprawie, zwłaszcza z Indiami, których przedstawiciele wezmą w tym roku udział w forum oraz Chinami. Indie są zainteresowane wspólną pracą na rzecz rozwoju żeglugi północnej i potencjalnie wspólną budową statków. To dość duża potęga oceaniczna. Oczywiście są też Chiny. „Gdzieś razem będziemy w stanie wyprodukować flotę klasy lodowej w wystarczających ilościach”.