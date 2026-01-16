Aktualizacja: 16.01.2026 14:44 Publikacja: 16.01.2026 13:14
Sektor fotowoltaiki po raz pierwszy mierzy się ze spowolnieniem
Foto: Adobe Stock
O ocenę sytuacji w sektorze fotowoltaiki portal WNP poprosił Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej. Zdaniem eksperta, polski rynek PV przesuwa się w stronę dużych projektów.
Jak wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, grudzień 2025”, polski rynek nowych projektów PV, mimo trudnej sytuacji rynkowej, w dalszym ciągu rozwija się bardzo szybko.
„W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. WP uzyskało 936 projektów, a w analogicznym okresie 2024 r. było to 1271 projektów. W połączeniu z mocami projektów oznacza to, że liczba projektów z WP spada, ale ich łączna moc rośnie, czyli że rynek przesuwa się w stronę dużych projektów PV” – mówi w rozmowie z portalem wnp.pl Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
Czytaj więcej
Jak zauważa szef Instytutu, ryzyko finansowe projektów PV wzrosło. Dziś w przypadku kredytów wymagany jest znacznie większy wkład własny niż w przeszłości. Jego zdaniem w trudnej sytuacji stawia deweloperów PV również projekt ustawy sieciowej - mniejsze projekty mogą sobie nie poradzić ze wzrostem kosztów finansowych.
„Fotowoltaika w Polsce to relatywnie młoda branża, która po latach dobrej koniunktury musi pierwszy raz zmierzyć się ze spowolnieniem. Możliwe, że to jest po prostu szok dla sektora i na razie nie może się jeszcze pozbierać” - uważa Grzegorz Wiśniewski.
Czytaj więcej: "Szok dla sektora fotowoltaiki". Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy
Źródło: rp.pl
