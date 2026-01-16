O ocenę sytuacji w sektorze fotowoltaiki portal WNP poprosił Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej. Zdaniem eksperta, polski rynek PV przesuwa się w stronę dużych projektów.

Sytuacja na rynku fotowoltaiki. Tak ocenia ją ekspert

Jak wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, grudzień 2025”, polski rynek nowych projektów PV, mimo trudnej sytuacji rynkowej, w dalszym ciągu rozwija się bardzo szybko.

„W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. WP uzyskało 936 projektów, a w analogicznym okresie 2024 r. było to 1271 projektów. W połączeniu z mocami projektów oznacza to, że liczba projektów z WP spada, ale ich łączna moc rośnie, czyli że rynek przesuwa się w stronę dużych projektów PV” – mówi w rozmowie z portalem wnp.pl Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Jak zauważa szef Instytutu, ryzyko finansowe projektów PV wzrosło. Dziś w przypadku kredytów wymagany jest znacznie większy wkład własny niż w przeszłości. Jego zdaniem w trudnej sytuacji stawia deweloperów PV również projekt ustawy sieciowej - mniejsze projekty mogą sobie nie poradzić ze wzrostem kosztów finansowych.