Reklama

Zaskakująca sytuacja na rynku fotowoltaiki. „Szok dla sektora"

W sektorze fotowoltaiki po raz pierwszy mamy do czynienia ze spowolnieniem. Biorąc pod uwagę lata rosnącej popularności projektów fotowoltaicznych, sytuacja może stanowić szok dla branży. O zmianie trendów na rynku energii odnawialnej informuje portal WNP.

Publikacja: 16.01.2026 13:14

Sektor fotowoltaiki po raz pierwszy mierzy się ze spowolnieniem

Sektor fotowoltaiki po raz pierwszy mierzy się ze spowolnieniem

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

O ocenę sytuacji w sektorze fotowoltaiki portal WNP poprosił Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej. Zdaniem eksperta, polski rynek PV przesuwa się w stronę dużych projektów.

Sytuacja na rynku fotowoltaiki. Tak ocenia ją ekspert

Jak wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, grudzień 2025”, polski rynek nowych projektów PV, mimo trudnej sytuacji rynkowej, w dalszym ciągu rozwija się bardzo szybko.

„W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. WP uzyskało 936 projektów, a w analogicznym okresie 2024 r. było to 1271 projektów. W połączeniu z mocami projektów oznacza to, że liczba projektów z WP spada, ale ich łączna moc rośnie, czyli że rynek przesuwa się w stronę dużych projektów PV” – mówi w rozmowie z portalem wnp.pl Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Czytaj więcej

Nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej została w zeszłym roku zawetowana przez prezydenta
OZE
20 tys. zł dla mieszkańców? Rząd planuje kolejne podejście do ustawy wiatrakowej

Jak zauważa szef Instytutu, ryzyko finansowe projektów PV wzrosło. Dziś w przypadku kredytów wymagany jest znacznie większy wkład własny niż w przeszłości. Jego zdaniem w trudnej sytuacji stawia deweloperów PV również projekt ustawy sieciowej - mniejsze projekty mogą sobie nie poradzić ze wzrostem kosztów finansowych.

Reklama
Reklama

„Fotowoltaika w Polsce to relatywnie młoda branża, która po latach dobrej koniunktury musi pierwszy raz zmierzyć się ze spowolnieniem. Możliwe, że to jest po prostu szok dla sektora i na razie nie może się jeszcze pozbierać” - uważa Grzegorz Wiśniewski.

Czytaj więcej: "Szok dla sektora fotowoltaiki". Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Energetyka Fotowoltaika Odnawialne źródła energii (OZE)
2026 rok w energetyce. Perspektywy i oczekiwania przedstawicieli branży
Energetyka
Rok 2026 będzie kluczowy dla branży energetycznej. Jak to wpłynie na ceny prądu?
Jastrzębska Spółka Węglowa ma problem z utrzymaniem płynności finansowej
Energetyka
Nadchodzi przełomowy rok dla JSW? Ekspert o trudnej sytuacji spółki
Co wydarzyło się w polskiej energetyce w 2025 roku?
Energetyka
Tak zmienia się polski miks energetyczny. Podsumowanie kluczowych zmian w 2025 roku
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Energetyka
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Renata Mroczek jest siódmym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
Energetyka
Premier powołał na stanowisko nową prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama