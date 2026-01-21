Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego doszło do przerw w dostawach prądu na Bornholmie?

Jakie działania podjęto, aby przywrócić zasilanie na wyspie?

Jakie inne incydenty wpływają na napięcia na Bałtyku?

Jakie są podejrzenia dotyczące regularnych uszkodzeń na Morzu Bałtyckim?

W środę 21 stycznia doszło do przerwy w dostawie prądu na duńskiej wyspie Bornholm z powodu awarii technicznej podmorskiego kabla łączącego duńską wyspę ze szwedzkim systemem energetycznym.

To nie jest sabotaż, a zwykła awaria kabla

Jak informują duńskie władze, doszło do przeciążenia kabla łączącego wyspę ze szwedzkim systemem elektroenergetycznym. Przepływ prądu został odcięty o godzinie 10:16. O godzinie 12:30 pierwsi mieszkańcy Bornholmu odzyskali zasilanie, a lokalny operator energetyczny TREFOR El-net Øst poinformował, że przywrócenie zasilania spodziewane jest najpóźniej w środę wieczorem.

Początkowo przerwami w dostawach prądu dotkniętych było ponad 30 tys. odbiorców. Wbrew początkowym obawom nie doszło do zerwania podmorskiego kabla, a jedynie do jego przeciążenia. Duński operator sieci przesyłowej, Energinet, w przekazanym mediom oświadczeniu stwierdził, że sam kabel nie został naruszony, a dostawy energii ze Szwecji wkrótce ruszą ponownie.