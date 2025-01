Orlen dodaje gazu. Planuje ogromne inwestycje

Jednym ze strategicznych celów Orlenu pozostaje zmniejszenie emisji CO 2 i uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wcześniej, bo do 2035 r. względem bazowego 2019 r. grupa zamierza ograniczyć emisje w ujęciu absolutnym o 25 proc. w sektorach wydobywczym i produkcyjnym (do poziomu 12,5 mln t ekwiwalentu CO 2 ). Orlen chce też zredukować intensywność emisji w sektorze energetycznym o 55 proc., a także obniżyć o 15 proc. intensywność emisji CO 2 netto (tzw. NCI).

Dodatkowo, do końca 2030 r. planowane jest zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla, natomiast do 2035 r. pełne odejście od produkcji energii z aktywów węglowych w ciepłownictwie.

Po publikacji strategii kurs Orlenu poszedł w dół

Podczas czwartkowej sesji akcje Orlenu zyskiwały na wartości do chwili ogłoszenia strategii. Po jej publikacji dominowały zniżki, początkowo sięgające nawet 4 proc. Potem inwestorzy istotnie zmniejszyli skalę składanych zleceń sprzedaży.

– Nowa strategia jest negatywnie odbierana przez rynek, co widać po spadającym kursie akcji. Przed jej publikacją oczekiwano, że inwestycje w najbliższych kilku latach będą kształtowały się na poziomie 33 mld zł, natomiast strategia mówi o 37 mld zł bez przejęć i około 45 mld zł wraz z nimi – mówi Krzysztof Kozieł, analityk BM Pekao. Zauważa, że co do zasady inwestorzy „nie lubią” wysokich inwestycji dokonywanych przez europejskie spółki z sektora energetycznego w projekty z obszaru transformacji energetycznej, gdyż dają one niższe stopy zwroty niż w wydobycie ropy i gazu, np. w USA. Dodatkowo, aby realizować zaplanowane przedsięwzięcia Orlen będzie musiał się zadłużać, co w ostatnich latach jest raczej niespotykane w branży, w której działa płocka spółka. W rekomendacji z 16 grudnia Kozieł wycenia akcje Orlenu na 46,6 zł i zaleca ich sprzedaż. To obecnie jedyna tego typu rekomendacja na rynku.

– Nową strategię Orlenu oceniam negatywie m.in. dlatego, że zawiera zbyt optymistyczne założenia dotyczące przyszłych cen ropy i energii elektrycznej. Trudno za satysfakcjonujące uznać również oczekiwane stopy zwrotu z planowanych inwestycji, zwłaszcza tych w obszarze energetyki gazowej i morskich farm wiatrowych – uważa Michał Kozak, analityk Trigon Dom Maklerski. Jego zdaniem Orlen zbyt dużo pieniędzy przeznaczy na projekty w rafinacji i petrochemii oraz w energetyce. Bez większych zaskoczeń odczytuje za to aktualizację polityki dywidendowej spółki, chociaż na dziś nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie pieniędzy będzie do podziału pomiędzy akcjonariuszy z zysku wypracowanego w ubiegłym roku (znana jest tylko dywidenda gwarantowana).