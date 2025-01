Niemal 400 mld zł na inwestycje. Jest nowa strategia Orlenu

W latach 2025-2035 Grupa Orlen planuje nakłady inwestycyjne przekraczające 60 mld zł związane z działalnością o charakterze regulowanym (sieci dystrybucyjne energii elektrycznej i gazu). Na utrzymanie aktywów operacyjnych wyda od 77 do 88 mld zł, a na rozwój – od 132 do 143 mld zł. Potencjalne inwestycje kapitałowe mogą sięgnąć 85 mld zł.

Oznacza to, że skumulowane nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem inwestycji kapitałowych w latach 2025-2035 mogą wynieść od 350 do 380 mld zł, z czego od 270 do 290 mld zł stanowią nakłady o elastycznym charakterze, umożliwiając spółce aktywne zarządzanie budżetem inwestycyjnym.

Orlen stawia na gaz. Będą inwestycje w Ameryce Północnej?

Orlen zakłada rolę gazu jako paliwa przejściowego. Celem Orlenu jest zapewnienie dostaw nośników energii umożliwiających długoterminowy rozwój gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego do 2035 r. wzrośnie produkcja gazu ziemnego z 9,1 do 12 mld m sześć. rocznie. Będzie to realizowane poprzez elastyczny portfel kontraktów LNG i wzrost zakontraktowania z 4,8 do 15 mld m sześc. LNG rocznie.

– Zapewnimy polskiej gospodarce do 27 mld m sześc. gazu ziemnego. Będziemy to realizować poprzez własne wydobycie i dostawy z zewnątrz – zapowiedział prezes Orlenu. Spółka chce utrzymać krajowe wydobycie na poziomie ok. 4 mld m sześc., 6 mld szesć. w Norwegii oraz 2 mld m sześc. w innych krajach. – Poważnie przyglądamy się aktywom w Ameryce Północnej pod kątem biznesowym – powiedział szef koncernu.

Spółka chce także zbudować zdolności w zakresie usług wychwytu, transportu i magazynowania do 4 mln ton CO2 rocznie. Planowana jest także budowa terminalu eksportującego CO2 w Gdańsku.