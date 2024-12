Przyłączenia OZE poza kolejką? UOKiK przeszukał biura Enei

Urząd działa na bazie informacji docierających od firm, które starały się o podpięcie do sieci dystrybucyjnej firmy. - Otrzymane sygnały mogą wskazywać na niedozwolone działania przy przyłączaniu instalacji OZE do sieci elektroenergetycznych – informuje UOKiK.

Grupa Enea to jedno z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, zajmujące się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. „Enea Operator jest naturalnym monopolistą na obszarze wyznaczonym zasięgiem funkcjonowania zarządzanej przez spółkę sieci dystrybucyjnej” – przypomina urząd.

Spółki Enei uprzywilejowane?

Do Prezesa UOKiK dotarły w tym roku sygnały, że spółka mogła preferencyjnie traktować wnioski o przyłączenie do sieci instalacji OZE, pochodzące od spółek z własnej grupy kapitałowej oraz od niektórych przedsiębiorców niepowiązanych kapitałowo z grupą. „Przykładowo mogło się to odbywać poprzez wydawanie wybranym przedsiębiorcom warunków przyłączenia, pomimo niezachowanych wymogów formalnych lub z pominięciem kolejności złożenia wniosków. W efekcie tych działań pozostałe podmioty ubiegające się o przyłączenie ich instalacji OZE do sieci Enea Operator, mogły zostać pokrzywdzone” – dodaje urząd.