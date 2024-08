Taryfy dynamiczne. Brakuje porównywarki cen dla największych sprzedawców energii

Panuje także chaos w ujednoliceniu ofert. Sprzedawcy przedstawiają różne informacje, inni nie przedstawiają porównywalnych lub te informacje są tak ukryte, że nawet sami sprzedawcy mają problem ze znalezieniem ich. – Informacje o taryfach są dziurawe, nie wszyscy pokazują np. wykresy z cenami. Nie wszyscy tłumaczą, z czego wynika dany składnik ceny. Tu powinien zadziałać Urząd Regulacji Energetyki, dyscyplinując spółki. Brakuje jednej spójnej, przejrzystej porównywarki cen dla największych sprzedawców. To, co udostępniło URE pod nazwą „porównywarka cen”, w istocie nią nie jest. To zwykły plik Excel bez żadnych funkcjonalności, który – o ile agreguje informacje – to w żadnym wypadku nie upraszcza ich dla klienta końcowego. Nie spełnia to też w żadnym wypadku roli edukacyjnej – mówi nasz rozmówca.

Z większym zrozumieniem do sprzedawców pochodzi Łukasz Batory z kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy. Z rozmów ze sprzedawcami wnioskuje, że podchodzą oni do nowych taryf z dużą nieufnością, bo boją się ewentualnych strat przy dużej zmienności cen, co jest pewnego rodzaju paradoksem, gdyż jest to podstawowa cecha taryf dynamicznych. – Wysokie opłaty handlowe to nic innego jak forma zabezpieczenia się na wypadek strat. Opłata handlowa ma służyć co do zasady tylko pokryciu kosztów administracyjnych, ale jak widać, spółki wliczają w nią inne elementy, być może nawet marże – mówi mec. Łukasz Batory.

Jak zauważa Batory, oferty sprzedawców są dla przeciętnego Kowalskiego niewystarczająco jasne i czytelne, co może zniechęcić do skorzystania z nich. – Warto, aby UOKiK czy URE po upływie kilku miesięcy obowiązywania ofert przyjrzało się ich składnikom, formie prezentacji produktu oraz temu, co stoi za tak wysokimi opłatami handlowymi. Na razie na takie działania jest zdecydowanie zbyt wcześnie – mówi mecenas. Jego zdaniem Ministerstwo Klimatu i Środowiska powinno pomyśleć o przygotowaniu kolejnej noweli prawa energetycznego, aby usystematyzować prezentacje ofert i jej formę. – Punktem wyjścia może być porównywarka cen URE, która swoją drogą dopiero raczkuje i na tym etapie pozostawia jeszcze sporo do życzenia – kwituje.