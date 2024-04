Raport dla Orlenu o Bartłomieju Sienkiewiczu. Ekspert: To jest czarny PR

Ekspert: zupełnie nieprofesjonalny raport

– To jest raczej czarny PR. Nie ma wyglądu profesjonalnego raportu audytowego czy consultingowo-detektywistycznego. Nie zawiera wielu elementów, które takie raporty mają. Profesjonalna firma nigdy nie napisałaby, że ktoś jest „szarą eminencją”, bo to jest nie do obrony w sądzie – powiedział Radiu Zet detektyw, prosząc o zachowanie anonimowości. Ekspert z jednej z wywiadowni gospodarczych, uznał, że jest on „zupełnie nieprofesjonalny”.

Przygotowany dla Orlenu raport i doniesienie w tej sprawie trafiły już do Prokuratury Krajowej. Śledczy mają je analizować pod kątem możliwości prowadzenia działalności politycznej za pieniądze spółki Skarbu Państwa.