- Jest wiele kobiet w tym sporcie i one pokazują, jakie potrafimy być waleczne, jak potrafimy z siebie wykrzesać dużo więcej, niż możemy naprawdę, jak zwykłe i zarazem niezwykłe jesteśmy. Silne, wytrwałe i nieugięte w tym, co robimy. Dla mnie to naturalne, że kobiety robią wszystko to, co mężczyźni i na odwrót – mówi Karolina Pisarczyk, czołowa polska zawodniczka biegów z przeszkodami.