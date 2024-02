Wodorowy projekt Polenergii dostał zgodę na pomoc publiczną

Projekt o nazwie IPCEI Hy2Infra został przygotowany i zgłoszony wspólnie przez siedem państw członkowskich. Poza Polską na tej liście znalazły się: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia oraz Słowacja. Państwa członkowskie zapewnią do 6,9 mld euro w ramach finansowania publicznego, co ma ściągnąć z rynków 5,4 mld euro w postaci inwestycji prywatnych. W projekcie wezmą udział 32 przedsiębiorstwa prowadzące działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim. Na liście jest jedna firma z Polski, a więc Polenergia.

Decyzja notyfikacyjna dla Polenergii nie oznacza jeszcze przyznania spółce realizującej projekt dofinansowania na jego realizację. Decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie na poziomie krajowym.

Projekt zakłada budowę wielkoskalowej instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy ok. 105 MW na potrzeby przemysłu ciężkiego i transportu zeroemisyjnego zlokalizowanej na Górnym Śląsku. Planowana instalacja będzie w stanie wyprodukować ok. 13 000 ton wodoru rocznie. Prenotyfikacja na poziomie krajowym dla H2Silesia w ramach IPCEI została uzyskana w kwietniu 2022 r.

Łączna wartość kosztów w projekcie wynosi 218,36 mln euro, a maksymalna wysokość pomocy publicznej, zatwierdzona przez Komisję Europejską, może wynieść 142,77 mln euro, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są dostawa i montaż elektrolizerów, układu chłodzenia, podstacji elektrycznej, stacji uzdatniania wody, układu odtleniania i osuszania, sprężarek, magazynu wodoru oraz stacji jego dystrybucji wraz z przynależnymi instalacjami pomocniczymi, budynkami i układem drogowym oraz pracami przygotowawczymi, projektowaniem i rozruchem. Zarząd Polenergii przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych zostaną pokryte ze środków i źródeł, takich jak m.in. kapitał własny i kredyt inwestycyjny.