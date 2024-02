Rada nadzorcza PGE odwołała w środę 7 lutego członków zarządu PGE na czele z prezesem Wojciechem Dąbrowskim. Jednocześnie rada delegowała do zarządu Eryka Kosińskiego i powierzyła mu obowiązki prezesa zarządu. Dąbrowski był prezesem PGE od 20 lutego 2020 r.

Z zarządu PGE, oprócz prezesa Dąbrowskiego, rada nadzorcza odwołała Wandę Buk, wieprezes ds. regulacji i Rafała Włodarskiego, wiceprezesa ds. wsparcia i rozwoju.

Jednocześnie rada nadzorcza zdecydowała o delegowaniu na trzy miesiące do zarządu członków rady. To Erykowi Kosińskiemu rada nadzorcza powierzyła obowiązki prezesa PGE, a Małgorzata Banasik została czasowo członkiem zarządu energetycznego koncernu. Obydwoje zostali powołani do rady 7 lutego br.

Na giełdzie nazwisk faworytem do objęcia fotela prezesa PGE jest były prezes PERN, były wiceprezydent Warszawy Robert Soczyński. Jak zapowiedział Borys Budka w programie „Kropka nad i” w Enei, Tauronie, PGE i Orlenie będą konkursy na prezesów i członków rady nadzorczej.