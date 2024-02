Agnieszka Pomaska: Sprawdzimy nie tylko fuzję Orlenu z Lotosem, ale i z PGNiG i Energą

Prokuratura dopiero po roku podjęła decyzję, że rozpatrzy pani wniosek o zawiadomieniu popełnienia przestępstwa ws. przejęcia Grupy Lotos przez Orlen. Co się zmieniło?

Prokuratora odblokowała się. Wcześniej nie zrobiono absolutnie nic. Bano się bowiem, że jakikolwiek ruch w stronę rozpatrzenia wniosku czy przyjrzenia się sprawie skończy się degradacją lub zesłaniem do innej placówki decyzją ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Przestano się bać także w Prokuraturze, dlatego – jak sądzę – ta decyzja.

Reklama

Orlen stawia tezę, że dzięki sprzedaży 30 proc. udziałów w Lotosie zyskaliśmy więcej saudyjskiej ropy uniezależniając się od Rosji. Jak „odkręcić” fuzję bez szkody dla bezpieczeństwa dostaw?

Musimy najpierw spojrzeć na warunki tej umowy sprzedaży. Nawet minister aktywów państwowych Jacek Sasin przyznał, że nie widział umowy, która została podpisana, pomimo, że reprezentował największego akcjonariusza, a więc Skarb Państwa. Kluczowe jest oczywiście bezpieczeństwo dostaw, ale ważne jest także, aby sprawdzić czy zaproponowana cena sprzedaży nie jest zbyt niska, a jeśli faktycznie jest tak, jak wskazuje NIK, mówiąc o zaniżonej wartości rzędu 4 mld zł – to skąd to wynikało. Dla Saudi Aramco, a więc kupującego, to był dobry interes, ale skala wydatków praktycznie dla nich niezauważalna.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Prezes Orlenu Daniel Obajtek odwołany ze stanowiska. "To jest sprawa honorowa" Rada nadzorcza Orlenu odwołała ze stanowiska prezesa koncernu Daniela Obajtka. Przestanie pełnić funkcję 5 lutego - dzień przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem koncernu. Akcje koncernu na warszawskiej giełdzie zyskały po publikacji komunikatu o prawie 4 procent.

Orlen tłumaczy, że w czasie kryzysu energetycznego w efekcie agresji Rosji na Ukrainę, nie staliśmy w długiej kolejce po nowe umowy i dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej, kiedy szukaliśmy alternatywy dla dostaw z Rosji…

Przypominam, że w czasie trwania agresji na Ukrainę i tak do Polski trafiała ropa z Rosji, do czas,u kiedy sama Unia jej nie zakręciła w ubiegłym roku. Do czasu, kiedy ta ropa płynęła, byliśmy jednym z największych odbiorców ropy rosyjskiej w UE.

Czy Orlen czeka teraz „rozparcelowanie”?

Orlen to strategiczna spółka Skarbu Państwa. Czeka nas jednak audyt tego, co działo się w niej przez ostatnie 8 lat.