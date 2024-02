Prezes Orlenu Daniel Obajtek odwołany ze stanowiska. "To jest sprawa honorowa"

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Daniel Obajtek sam dziś odejdzie? Prezes Orlenu o swojej przyszłości Na wszystkie możliwości trzeba być przygotowanym - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek w Radiu Zet na pytanie czy nie obawia się zatrzymania przez ABW. Prezes Orlenu powiedział, że dziś na posiedzeniu rady nadzorczej ma zapaść decyzja o jego przyszłości. - To jest sprawa honorowa - dodał.

Kim jest Daniel Obajtek? Od wójta Pcimia do prezesa Orlenu

Daniel Obajtek był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Orlenu od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Energa. W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem rady nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa. Od czerwca 2016 do lutego 2018 był przewodniczącym rady nadzorczej DALMOR S.A

Karierę zaczynał jako wójt Pcimia, gdzie od 2002 roku był radnym. Na wójta został wybrany w 2006 r., uzyskując ponad 55% głosów. Wtedy nie był związany z żadną partią polityczną. W 2010, już jako członek Prawa i Sprawiedliwości, wygrał wybory zdobywając 86,6% głosów.

W 2013 roku Obajtek został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji pod zarzutem m.in. przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 50 tys. zł i współdziałania ze zorganizowaną grupą przestępczą kierowaną przez Macieja C. “Prezesa”. prokuratura wnioskowała o areszt, ale sąd nakazał jego zwolnienie.

30 października 2013 do Sądu Okręgowego w Sieradzu wpłynął akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom działającym w grupie „Prezesa”, wśród których znalazł się Daniel Obajtek. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim wycofała we wrześniu 2016 akt oskarżenia. W połowie lutego 2017 śledztwo z wątkiem Daniela Obajtka przejęła od prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim Prokuratura Krajowa i przekazała je do małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. We wrześniu 2017 śledztwo wobec Daniela Obajtka umorzono.