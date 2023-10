Rafako znów walczy o przetrwanie. W tle walka o kontrolę nad spółką

Akcjonariusze Rafako zdecydują na najbliższym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 14 listopada br., o emisji akcji bez prawa poboru, skierowanej do wierzycieli układowych. Na to musi się zgodzić główny udziałowiec, a z tym łatwo nie będzie. Cichym rozgrywającym jest Polski Fundusz Rozwoju Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Oczekiwanie na zmianę

Jak czytamy w projektach uchwał zaprezentowanych 18 października br., emisja skierowana do wierzycieli układowych spółki zaliczanych do grupy II (tzw. drobni wierzyciele z wierzytelnością powyżej 100 tys. zł) ma dotyczyć od 20 625 000 do 104 375 000 akcji po cenie emisyjnej 1,6 zł za sztukę. Łączna wartość wynosiłaby więc od 33 mln zł do 167 mln zł. Emisja skierowana do wierzycieli układowych spółki zaliczanych do grupy V (a więc banki, które były gwarantem porozumienia z Tauronem) ma dotyczyć 150 mln akcji po cenie emisyjnej 1,6 zł za sztukę (łączna wartość 240 mln zł). Wreszcie emisja skierowana do wierzyciela, którym jest Vilniaus kogeneracine jegaine, dotyczy od 28 125 000 do 31 250 000 akcji po cenie emisyjnej 1,6 zł za sztukę (łączna wartość od 45 mln zł do 50 mln zł). Rafako miało zrealizować budowę bloku kogeneracyjnego dla tej litewskiej spółki. Tak się jednak nie stało. Litwini domagają się od-szkodowania, ale Rafako nie ma pieniędzy.

Podobne projekty uchwał były już raz forsowane wiosną, ale wtedy nie udało się ich przyjąć. Dotychczas obligatariusze PBG, a więc główni akcjonariusze Rafako (26,4 proc.), nie zgadzali się na bezwarunkowe podwyższenie kapitału spółki, bo oznaczałoby to rozwodnienie ich udziału. Teraz mimo presji czasowej także może być o to trudno. Obligatariusze PBG bowiem godzili się dotychczas na jedynie warunkową emisję akcji. Warunkiem miała być np. pożyczka od PFR lub potencjalnego inwestora (PG Energy).

Nadzieję na zmianę stanowiska odmienne stanowisko ma Rafako z już innym zarządem, któremu bliżej do PFR TFI, innego udziałowca firmy. – Sytuacja spółki jest na tyle trudna, że wymaga rewizji i odpowiedzialnego podejścia do tematu przez wszystkich interesariuszy. Projekty uchwał zgłoszone przez zarząd jedynie modyfikują uchwały z kwietnia 2023 r., które przez brak wykonania i upływ czasu wygasły. Wierzymy w zdrowy rozsądek i racjonalne podejście w interesie spółki i wszystkich akcjonariuszy – podkreśla Rafako. W odpowiedzi na nasze pytania, spółka podkreśla, że umożliwienie jej realizacji koniecznych działań naprawczych jest w interesie wszystkich akcjonariuszy. – Wierzymy, że Obligatariusze PBG, decydujący o działaniach zarządcy PBG, poprą zgłoszone na WZA uchwały i umożliwią podjęcie uchwał o konwersji wierzytelności na akcje bez warunku sprzedaży akcji przez PBG. PBG S.A. – tłumaczy nam firma.