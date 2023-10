Rafako upadnie? Spółka rozpoczęła przygotowania

Jak czytamy w raporcie firmy, dla podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub odstąpienia od złożenia takiego wniosku konieczne jest wyrażenie zgody przez kluczowych wierzycieli spółki oraz zgody na odroczenie terminów płatności wymagalnych rat układowych co najmniej do 30 listopada 2023 r.

Kolejny krok, który warunkuje, czy do złożenia takiego wniosku dojdzie, to zawarcie porozumienia spółki z wierzycielami będącymi wystawcami gwarancji należytego wykonania wystawionej na rzecz Tauron Wytwarzanie (w związku z kontraktem na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW). Miałyby one umożliwić kontynuację bieżącej działalności operacyjnej przez spółkę zależną Rafako – E003B7. Rafako chciałoby także dalszych rozmów dotyczących konwersji wierzytelności posiadanych przez takich wierzycieli na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Kolejne punkty dotyczą porozumień ze zleceniodawcami realizowanych przez Rafako inwestycji. Dotyczy to m.in. zawarcia przez spółkę porozumienia z JSW Koks dot. kontraktu na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Radlinie. Konieczne miałoby być przeprowadzenie dalszych rozmów zmierzających do uzgodnienia i zawarcia docelowego aneksu/ugody w sprawie rozliczenia roszczeń stron dotyczących kontraktu.

Kolejna kwestia to wyrażenie zgody przez wierzycieli spółki, posiadających zabezpieczenia na udziałach spółek zależnych Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami "DOM" oraz Energotechnika Engineering, na zwolnienie udziałów tych spółek z istniejącego zabezpieczenia oraz na ustanowienie na udziałach tych spółek zabezpieczeń na rzecz PFR Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Taka decyzja jest potrzebna na zabezpieczenie pożyczki, która ma zostać udzielona na rzecz Rafako w wykonaniu promesy otrzymanej przez spółkę od PFR 6 października 2023 r. Promesa dotyczy 15 mln zł. Co więcej, Rafako liczy na otrzymanie promesy udzielenia gwarancji w ramach limitu ubezpieczeniowego do kwoty 50 mln zł, wystawionej przez KUKE.