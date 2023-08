Odnowioną strategię energetycznego giganta zasilą zielone obligacje

Do 2040 roku PGE ma dysponować 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero i niskoemisyjnych źródłach energii. Morskie farmy wiatrowe wybudowane przez PGE będą mogły dostarczać ok. 26 TWh energii, czyli tyle, ile obecnie potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce. Strategia Grupy zakłada też rozbudowanie obecnego potencjału elektrowni szczytowo-pompowych oraz budowie magazynów bateryjnych, które do 2035 roku mają zapewnić polskiemu systemowi elektroenergetycznemu moc 3,7 GW. Grupa PGE planuje również uruchomienie do 2035 roku elektrolizerów o mocy 300 MW. Konwersja energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE Grupy.

„Nasze łączne moce wytwórcze wyniosą około 12 GW z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2040 roku, w tym co najmniej 7 GW w ramach morskich farm wiatrowych, które będą w stanie produkować nawet 26 TWh zielonej energii rocznie” – mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski, prezentując zaktualizowaną strategię.

Firma pewna finansowania

PGE nie boi się o możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla grupy. "Planujemy pozyskać 35 mld zł na rynku poprzez kredyty, dofinansowania, wsparcie krajowe i unijne. Chętnych do pożyczania nam pieniędzy nie brakuje. Mowa tu o instytucjach z całej Europy. Nie przewidujemy żadnych problemów z pozyskaniem zewnętrznego finansowania. Przykładem jest kredyt od EBI o wartości 1,5 mld euro na realizację projektu offshore. Pozostałe 90 mld zł wygeneruje nasza EBITDA" – mówi prezes Wojciech Dąbrowski.

Wyjaśnia, że najwięcej z tej puli do 2030 r. – bo około 70 mld zł – trafi na inwestycje w OZE głównie w morskie farmy wiatrowe. Na równie ważną z punktu widzenia grupy dystrybucję ma być przeznaczone nawet przeszło 30 mld zł, przy czym ostateczne wartości nakładów będą uzależnione od dialogu z prezesem URE. Około 10 mld zł trafi na ciepłownictwo, ok. 10 mld na magazyny energii, a ok. 5 mld zł na atom realizowany razem z ZE PAK i koreańskim KHNP.

Prezes PGE przyznaje, że aby strategia mogła się materializować, potrzebne są ułatwienia regulacyjne przede wszystkim dla magazynów energii. – Niewątpliwie magazyny energii potrzebują wsparcia. Razem z NFOŚiGW oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska współpracujemy nad tworzeniem systemu wsparcia dla wielkoskalowych magazynów energii powyżej 50 MW – dodaje Dąbrowski.

Wraca atom

W kontekście programu atomowego prezes podkreśla, że 5 mld zł to szacunkowa wartość inwestycji tylko po stronie PGE i tylko do 2030 r. "Te środki będą rosły wraz z budową elektrowni, ale to już wykracza poza 2030 r. Jest duże zainteresowanie dotyczące wsparcia finansowego dla tego programu jądrowego, zwłaszcza ze strony koreańskich instytucji finansowych. Jesteśmy w dialogu ze stroną koreańską w kwestii przygotowań do studium wykonalności inwestycji. Pracujemy, aby jak najszybciej powoływać wspólną spółkę celową z naszymi koreańskimi partnerami. My jako PGE i ZE PAK będziemy mieć głos decydujący w tym podmiocie" – mówi Dąbrowski. PGE wraca więc do atomu. Przez ostatnią dekadę, jeszcze do 2021 r. w strukturach firmy działała PGE EJ 1 odpowiedzialna za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Wówczas została kupiona przez Skarb Państwa i na jej podstawie powstały Polskie Elektrownie Jądrowe, spółka w 100 proc. będąca własnością Skarbu Państwa. PGE miało nie angażować się w atom, aż do momentu pojawienia możliwości realizacji projektu z Koreańczykami z KHNP oraz z polskim ZE PAK. Ma to być druga elektrownia w Polsce po amerykańskiej.