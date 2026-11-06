Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Czynności wykonuje CBA.

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Jak poinformował na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Zbigniew Szpiczko, zarzuty stawiane w tej sprawie władzom spółek energetycznych z lat 2018-2019 dotyczą przede wszystkim nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia szkody materialnej w wielkich rozmiarach.

Nikt z podejrzanych nie przyznał się, część z tych osób składała wyjaśnienia. Nie było wniosków o areszty, prokuratura zastosowała wobec tych osób m.in. poręczenia majątkowe od 30 tys. zł do 500 tys. zł.

Sledztwo w sprawie inwestycji w nowy blok Elektrowni Ostrołęka

W środę rano minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował o zatrzymaniu przez CBA 25 osób w związku z inwestycją w nowy blok Elektrowni Ostrołęka. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków przez członków zarządów i rad nadzorczych spółek Elektrownia Ostrołęka, Enea i Energa w latach 2018–2019. Według śledczych szkoda majątkowa przekracza 1 mld zł.

Prace nad budową nowego bloku węglowego Energa rozpoczęła w 2009 r., ale trzy lata później wstrzymała projekt z powodu problemów z finansowaniem. W 2016 r. połowę udziałów w inwestycji kupiła Enea.

Wiosną 2018 r. konsorcjum GE Power i Alstom wygrało przetarg na budowę bloku węglowego o mocy 1000 MW za ponad 6 mld zł. Prace ruszyły pod koniec 2018 r. Ówczesny minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że będzie to „ostatnia elektrownia węglowa w Polsce”.

Elektrownia Ostrołęka. Ponad miliard złotych strat

Wiosną 2020 r. budowę zawieszono. Enea i Energa wstrzymały finansowanie, a przeprowadzone analizy wykazały brak ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuowania inwestycji. Spółka celowa dokonała odpisu aktualizującego wartość projektu w wysokości 1 mld zł.

W kwietniu 2022 r. Elektrownia Ostrołęka uzgodniła z generalnym wykonawcą wynagrodzenie za przerwaną inwestycję w wysokości 958 mln zł.

W raporcie z sierpnia 2025 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania zarządu Elektrowni Ostrołęka związane z rezygnacją z budowy bloku węglowego i rozliczeniem inwestycji jako nielegalne i niegospodarne. Według NIK spółka zaakceptowała roszczenia wykonawcy przekraczające 958 mln zł netto, nie weryfikując ich zasadności ani wysokości.

Ostrołęka. Zamiast bloku węglowego elektrownia gazowa

W czerwcu 2020 r. Orlen, Energa i Enea porozumiały się w sprawie zastąpienia bloku węglowego elektrownią gazową. Enea ograniczyła swoje zaangażowanie, a w grudniu całkowicie wycofała się z projektu. W marcu 2021 r. rozpoczęto rozbiórkę elementów wybudowanych na potrzeby elektrowni węglowej.

W czerwcu 2021 r. spółka Elektrownia Ostrołęka, później przemianowana na CCGT Ostrołęka, podpisała umowę na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 745 MWe. Początkowo kontrakt opiewał na 2,5 mld zł, a następnie jego wartość wzrosła do około 2,85 mld zł netto. Budowa ruszyła w marcu 2022 r.

Oddanie elektrowni gazowej w Ostrołęce do eksploatacji planowane jest na połowę lutego 2027 r.