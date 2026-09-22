Pompy ciepła a energetyka zawodowa

Pompy ciepła sprawdzają się w mikrosystemach ciepłowniczych, czyli np. w domach jednorodzinnych. Natomiast pytanie, jakie miałyby być wielkoskalowe pompy ciepła i jakie miałoby być ich miejsce w systemie. W okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepło musielibyśmy mieć paliwo, które pozwoli utrzymać parametry systemu, np. biomasę. Jednocześnie w dzisiejszych warunkach utrzymanie wielkoskalowych pomp ciepła oznacza potężne koszty – mówi prof. Małgorzata Kwestarz z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

