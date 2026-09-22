Ważna jest otwartość i chęć inwestowania

Wyzwania dla mniejszych instalacji to przede wszystkim otwartość, chęć inwestowania, rozwoju i sięgania po nowe rozwiązania technologiczne. My weszliśmy w sektor energetyczny, użytkujemy trzy silniki kogeneracyjne, wytwarzamy i sprzedajemy energię elektryczną. Planujemy już też kolejne kroki – mówi Grzegorz Odelski, prokurent i dyrektor ds. technicznych w spółce Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy.

