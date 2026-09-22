Ciepłownictwo wdrożyło już wiele nowych rozwiązań, kolejne przed nami

Jako Polska i jako przedsiębiorstwa ciepłownicze wiele rozwiązań już wdrożyliśmy. Natomiast nowe regulacje europejskie i krajowe będą powodowały, że stale będziemy dążyli do optymalizacji, szukania i wdrażania nowych rozwiązań. My ze swojej strony modernizujemy się, prowadzimy różnego rodzaju inwestycje, które mają na celu zoptymalizować i doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – mówi Joanna Świta, p. o. dyrektora Centrum Usług Energetycznych w spółce DOZAMEL, która zarządza Wrocławskim Parkiem Przemysłowym.

