Będziemy w transformacji korzystać ze wszystkich dostępnych możliwości

W Polsce mamy jeden z najlepiej rozwiniętych systemów ciepłowniczych w UE, zasilamy ok. 52 proc. gospodarstw domowych. Jednocześnie istotą transformacji tak interdyscyplinarnego sektora, jakim jest ciepłownictwo, jest możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych, dozwolonych prawnie technologii, które odpowiadają warunkom lokalnym. Jedną z tych technologii jest elektryfikacja. Natomiast jest niemożliwe, by to była jedyna technologia transformująca – mówi Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

