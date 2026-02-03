Z tego artykułu dowiesz się: Jakie inwestycje planują Polskie Sieci Energetyczne w latach 2027-2036?

Jakie są przewidywane zmiany w bilansie mocy w polskim systemie energetycznym?

Jakie działania są przewidywane w celu zmniejszenia luki w mocy wytwórczej?

Jakie są prognozy dotyczące przyszłego zapotrzebowania Polski na energię elektryczną?

PSE przedstawiła do konsultacji projekt „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2027–2036”, czyli plan rozwoju sieci przesyłowej (PRSP). Jest on aktualizowany co dwa lata na bazie dostępnej wiedzy, dokumentów i planów inwestycyjnych uczestników rynku. Po konsultacjach dokument będzie uzgadniany z prezesem URE.

Reklama Reklama

Jakie nowe linie przesyłowe zamierzają budować Polskie Sieci Elektroenergetyczne?

Dokument zawiera plany rozbudowy infrastruktury przesyłowej oraz wyniki analiz wystarczalności zasobów wytwórczych. Dodatkowo, poza wymaganą prawem perspektywą 10-letnią w niniejszej edycji uwzględniono także rok 2040 – jako określający kierunki działania po roku 2036.

Plan zakłada m.in. budowę 5000 km torów nowych linii 400 kV, 30 nowych stacji elektroenergetycznych, rozbudowę lub modernizację 110 stacji już istniejących oraz pełną gotowość do odbioru energii z nowych źródeł zlokalizowanych na północy kraju. Łączne szacowane nakłady na inwestycje planowane przez PSE do poniesienia w latach 2027–2036 to ok. 66 mld zł.

– Prognozy zawarte w rządowych dokumentach strategicznych wskazują, że do 2040 r. znacznie wzrośnie moc osiągalna netto źródeł wytwarzania. Zmniejszy się rola jednostek węglowych, wzrośnie rola jednostek gazowych, dalszy szybki rozwój będzie także dotyczył źródeł odnawialnych. PRSP uwzględnia m.in. projekty morskich farm wiatrowych i plany budowy pierwszej elektrowni jądrowej na północy Polski, jak również małe reaktory modułowe (SMR) – czytamy w komunikacie operatora sieci przesyłowej.