Polska może pomóc Ukrainie z prądem. Ale potrzebujemy wsparcia

Co więcej, jeśli Słowacja realnie chciałaby wpłynąć na dostawy energii do Ukrainy, to musiałaby podjąć decyzję o zmniejszeniu alokacji na swoich połączeniach międzysystemowych nawet do zera. Istnieje jednak obowiązujące wszystkich operatorów prawo energetyczne UE, pozwalające podjąć taką decyzję tylko w sytuacji wyjątkowej: zagrożenia stabilności sieci czy dostaw wewnątrz danego kraju bądź niedoborów spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. – Słowacja musiałaby złożyć wniosek notyfikacyjny w Komisji Europejskiej i unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z argumentacją, która podparłaby taką decyzję – dodaje Jakubik.

Decyzja musiałaby być też podjęta w porozumieniu z operatorami przesyłowymi innych krajów (w Polsce to PSE – red.). Oni zresztą też są uzależnieni od sytuacji w danym kraju oraz możliwości technicznych linii przesyłowych. – Jeśli Słowacy chcą przestać przesyłać energię, to nie oznacza, że np. Polska przejmie cały ich wolumen. To wymagałoby ponownej analizy, jak te proporcje mogą się rozkładać między innymi krajami. Tak, aby stabilność sieci w regionie została utrzymana – mówi ekspert.

Priorytetowa stabilność regionu

Dostawy prądu, nawet w przypadku ogarniętej wojną Ukrainy, to dziś nie zagadnienie z zakresu pomocy humanitarnej, lecz zwykły handel. Ograniczony jedynie dostępnością i przepustowością połączeń energetycznych w krajach sąsiadujących z Ukrainą.

– Obecnie maksymalne zdolności przesyłowe w kierunku eksportu z państw UE do Ukrainy i Mołdawii wynoszą łącznie 2100 MW. Od strony UE są rozdzielane pomiędzy cztery państwa – Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. Na nasz kraj przypada 15 proc. (315 MW). W tym roku najwięcej energii trafiło do Ukrainy poprzez Węgry (35–45 proc. łącznego eksportu), co wynika z faktu najlepiej rozwiniętej infrastruktury, a dalej z Rumunii (15–30 proc.), Słowacji (15–25 proc.) oraz Polski (10–20 proc.). Te wartości różnią się w zależności od sytuacji w danym kraju – mówi Jakubik.