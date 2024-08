Rośnie zużycie energii. Do łask wraca niechciany surowiec

Z comiesięcznych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, że w lipcu br. o 6,8 proc. wzrosła produkcja energii elektrycznej ogółem, do 13 148 GWh. W lipcu 2023 r. wyniosła 12 395 GWh.

Więcej prądu z węgla brunatnego

Od stycznia do lipca br. produkcja energii elektrycznej ogółem wyniosła 96 353 GWh i była wyższa o 3,42 proc. w porównaniu z podobnym okresem roku ubiegłego.

Jak podaje PSE, w lipcu br. nastąpił spadek produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wodne o 24,26 proc. do 183 GWh rok do roku, a w okresie od stycznia do lipca br. o 2,64 proc. do 2 172 GWh rok do roku.

W lipcu spadała też rok do roku produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego o 8,79 proc. do 4 916 GWh. Między styczniem a lipcem br. wytworzono 39 825 GWh energii elektrycznej, a spadek produkcji wyniósł 7,3 proc. w porównaniu z podobnym okresem 2023 r.

Co ciekawe nastąpił natomiast wzrost produkcji energii elektrycznej opartej na węglu brunatnym (krajowy surowiec dostępny przy elektrowniach, a więc o niższych kosztach pozyskania) z 2 656 GWh do 3 098 GWh czyli o 16,61 proc. W ciągu siedmiu miesięcy tego roku wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o to źródło zwiększyło się o 2,09 proc. do 20 443 GWh rok do roku. Elektrownie na węgiel brunatny odznaczają się najwyższą emisyjnością CO2 spośród wszystkich źródeł do produkcji energii dostępnych w Polsce. Elektrownie na to paliwo emitują ok. 900-1100 g CO2/kWh, a – dla porównania - elektrownie gazowe ok. 300 – 400 g CO2/kWh.