Koniec BRELL. Rosja i Białoruś zostają same z nadmiarem prądu

Elering (Estonia), AST (Łotwa) i Litgrid (Litwa) – operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) państw bałtyckich – powiadomili rosyjskich i białoruskich operatorów o nieprzedłużeniu umowy o równoległej pracy systemu energetycznego – tzw. umowy BRELL, która wygasa w lutym 2025 r. Do tego czasu trzy państwa bałtyckie odłączą się od rosyjskich i białoruskich sieci, aby dołączyć do obszaru synchronicznego Europy Kontynentalnej.

Koniec BRELL. Kamień milowy dla bałtyckiej energetyki

Zgodnie z porozumieniem podpisanym dziś 16 lipca w Rydze przez szefów trzech operatorów systemów przesyłowych, umowa wygaśnie 7 lutego 2025 r. A dzień później - 8 lutego bałtyccy operatorzy systemów przesyłowych odłączą estońskie, łotewskie i litewskie sieci od BRELL (system IPS/UPS) i rozpoczną wspólny test pracy w izolacji. Synchronizacja bałtyckich sieci z resztą Unii jest planowana na 9 lutego 2025 r.

„To bardzo ważny kamień milowy dla synchronizacji, która jest najbardziej ambitnym projektem niezależności energetycznej w krajach bałtyckich. To moment, w którym możemy wskazać konkretną datę, w której zerwiemy ostateczne więzi z Rosją w sektorze energetycznym. Nie mamy już żadnych stosunków handlowych, a za 6 miesięcy odłączymy i zdemontujemy ostatnie fizyczne połączenia z sieciami rosyjskimi i białoruskimi. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jesteśmy już gotowi do synchronizacji i będziemy jeszcze bardziej gotowi w lutym” – zapewnił Rokas Masiulis, dyrektor generalny litewskiego Litgrid.

Harmony Link też pomoże

Systemy elektroenergetyczne trzech państw bałtyckich są już przygotowane do awaryjnej synchronizacji w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wczoraj, jak pisała „Rzeczpospolita” operatorzy przesyłowi energii elektrycznej z Polski i Litwy podpisali porozumienie ws. budowy drugiego połączenia elektroenergetycznego między krajami.