Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w styczniu 2024 r. Z podanych informacji wynika, że produkcja energii elektrycznej wyniosła 15,9 TWh, co oznacza, że była o 5,83 proc. mniejsza niż rok temu. Zapotrzebowanie na energię wynosiło ponad 16,27 TWh. W styczniu roku poprzedniego roku było to 15 TWh, co stanowi wzrost o 7,88 proc.

Kolejny miesiąc z rzędu odnotowano spadek produkcji energii elektrycznej z węgla, mimo że znajdowaliśmy się w środku okresu zimowego. Z węgla kamiennego pochodziło 7,1 TWh (44,6 proc.), z węgla kamiennego 3,1 TWh (19,5 poc.), gazu 1,7 TWh (10,7 proc.), wiatru 3,2 TWh (20,1 proc.), fotowoltaiki 0,35 TWh (2,2 proc.).

W pierwszym miesiącu 2024 r., według zestawień prezentowanych przez PSE, licząc rok do roku spadek produkcji odnotowały zawodowe elektrownie węglowe (3,2 proc. na węglu kamiennym i 10,9 proc. na węglu brunatnym). Farmy wiatrowe odnotowały wzrost aż o 38 proc., co jest efektem dobrych warunków wietrznych, zaś w przypadku gazu wzrosty sięgają 30,8 proc. Fotowolaika wzrosła zaś o 71 proc.

Wzrosło także saldo wymiany energetycznej z symbolicznych 51 GWh do 365 GWh co daje wzrost o 608 proc. Oznacza to, że więcej importowaliśmy energii rok do roku. Taki procentowy wzrost wynika jedynie z faktu, że w styczniu 2023 r. import energii był bardzo niewielki.