Spada produkcja i zużycie prądu w Polsce

We wrześniu 2023 r. krajowa produkcja energii elektrycznej była o 4,19 proc. mniejsza niż we wrześniu 2022 r. i wyniosła 12,9 TWh, a zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 1,66 proc. mniejsze niż rok wcześniej i wyniosło 13,3 TWh. Licząc narastająco od stycznia do końca września, produkcja energii spadła o 8,8 proc., do 118,9 TWh, a krajowe zużycie energii zmalało o 4,6 proc., do 123 TWh. Z danych PSE wynika także, że Polska w ostatnich dziewięciu miesiącach znacznie zwiększyła popyt na energię z zagranicy – o ile w 2022 r. byliśmy eksporterem z wynikiem netto rzędu 1,5 TWh, o tyle w tym roku jesteśmy importerem netto z wynikiem 4,9 TWh. Tendencja ta rośnie wraz ze spadającymi cenami gazu, który jest jednym z podstawowych źródeł do produkcji prądu na zachodzie Europy.

Mamy natomiast dalsze sukcesy w polityce dekarbonizacyjnej naszego kraju. We wrześniu 2023 r. elektrownie na węgiel kamienny wyprodukowały o ponad 8 proc., a elektrownie na węgiel brunatny o prawie 26 proc. mniej prądu niż w takim samym miesiącu 2022 r. Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. elektrownie na węgiel kamienny wyprodukowały o ponad 13 proc. (55,1 TWh), a elektrownie na węgiel brunatny o ponad 27 proc. (25,7 TWh) mniej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie 2022 r. Niższe ceny gazu pozwoliły na znaczący wzrost produkcji energii z tego źródła o ponad 30 proc. (11,8 TWh od początku roku).

Jeśli chodzi o źródła odnawialne, niewielki wzrost, o 3,7 proc., odnotowały elektrownie wiatrowe (do 14 TWh), zaś elektrownie fotowoltaiczne zwiększyły produkcję rok do roku o ponad 45 proc., do 11,8 TWh.