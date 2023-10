Polski energetyczny gigant stawia na wykorzystanie odpadów

W ramach rozwoju obszaru działalności, którym jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego, PGE Ekoserwis i jej spółka zależna Epore połączyły swoje zasoby i od teraz będą funkcjonować pod wspólną nazwą – PGE Ekoserwis S.A.

"Przybliży to Grupę do realizacji jednego z celów strategicznych, który ukierunkowany jest na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, poprzez wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach prowadzonej działalności – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Rejestracja połączenia nastąpiła 2 października 2023 r.

Gospodarka cyrkularna w PGE

Po połączeniu, w strukturze PGE Ekoserwis utworzone zostały trzy nowe Oddziały – w Bełchatowie, gdzie zlokalizowane jest również Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a także w Bogatyni i Opolu – informuje Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

W ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w Grupie PGE powstaje ponad 200 produktów na bazie ubocznych produktów spalania (UPS), które są wykorzystywane w wielu branżach – budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie.