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Koszt inwestycji w pompę ciepła

Pan Piotr i pani Katarzyna wraz z dziećmi mieszkają w ponad 30-letnim domu o powierzchni 140 mkw. Gdy wcześniej ogrzewali go piecem na węgiel, roczne zużycie energii sięgało nawet 28 000 kWh. To z kolei oznaczało spalanie do ośmiu ton opału i koszty wynoszące ok. 8000 zł.

Po wielu latach uciążliwości związanych z codzienną obsługą pieca, a także rosnącymi kosztami ogrzewania, zdecydowali się na zmiany. W pierwszej kolejności przeprowadzili termomodernizację swojego domu, obejmującą ocieplenie ścian i wymianę okien. Następnie zamontowali pompę ciepła. Koszty całej inwestycji wyniosły 75 tys. zł, z czego pompa ciepła kosztowała 25 tys. zł.

Korzyści wynikające z zamontowania pompy ciepła

W efekcie zmian o połowę spadło zapotrzebowanie na energię (do 14 000 kWh rocznie), a koszty ogrzewania w ciągu roku wyniosły ok. 3000 zł. Inwestycja zwróciła się po około pięciu latach.

Rodzina z Krakowa, jak zauważa kb.pl, podkreśla, że zamontowanie pompy ciepła przyniosło nie tylko oszczędność pieniędzy, lecz także czasu i pracy. Nowy system ogrzewania domu, w przeciwieństwie do pieca na węgiel, okazał się w zasadzie bezobsługowy. Zapewnił wygodę bez konieczności doglądania pieca i wykonywania codziennie wielu niezbędnych przy nim prac.

Ponadto zamiana pieca opalanego węglem na pompę ciepła przyniosła korzyści dla zdrowia i środowiska.

Pompa ciepła nie w każdym przypadku może oznaczać oszczędność

Jednak jak zauważa kb.pl, nie w każdym przypadku pompa ciepła może przynieść oszczędności. Jej opłacalność zależy bowiem od kilku istotnych czynników, na które należy zwrócić uwagę już w trakcie wyboru urządzenia i planowania prac.

Serwis zwraca uwagę na cztery kluczowe czynniki decydujące o tym, czy w danym przypadku inwestycja okaże się trafiona. Są to: