Pompa ciepła może pomóc oszczędzać na ogrzewaniu, ale po spełnieniu konkretnych warunków
O sprawie pisze serwis kb.pl poświęcony tematyce budowy domu, remontów, wykończenia wnętrz oraz aranżacji mieszkań.
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Pan Piotr i pani Katarzyna wraz z dziećmi mieszkają w ponad 30-letnim domu o powierzchni 140 mkw. Gdy wcześniej ogrzewali go piecem na węgiel, roczne zużycie energii sięgało nawet 28 000 kWh. To z kolei oznaczało spalanie do ośmiu ton opału i koszty wynoszące ok. 8000 zł.
Po wielu latach uciążliwości związanych z codzienną obsługą pieca, a także rosnącymi kosztami ogrzewania, zdecydowali się na zmiany. W pierwszej kolejności przeprowadzili termomodernizację swojego domu, obejmującą ocieplenie ścian i wymianę okien. Następnie zamontowali pompę ciepła. Koszty całej inwestycji wyniosły 75 tys. zł, z czego pompa ciepła kosztowała 25 tys. zł.
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W efekcie zmian o połowę spadło zapotrzebowanie na energię (do 14 000 kWh rocznie), a koszty ogrzewania w ciągu roku wyniosły ok. 3000 zł. Inwestycja zwróciła się po około pięciu latach.
Rodzina z Krakowa, jak zauważa kb.pl, podkreśla, że zamontowanie pompy ciepła przyniosło nie tylko oszczędność pieniędzy, lecz także czasu i pracy. Nowy system ogrzewania domu, w przeciwieństwie do pieca na węgiel, okazał się w zasadzie bezobsługowy. Zapewnił wygodę bez konieczności doglądania pieca i wykonywania codziennie wielu niezbędnych przy nim prac.
Ponadto zamiana pieca opalanego węglem na pompę ciepła przyniosła korzyści dla zdrowia i środowiska.
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Jednak jak zauważa kb.pl, nie w każdym przypadku pompa ciepła może przynieść oszczędności. Jej opłacalność zależy bowiem od kilku istotnych czynników, na które należy zwrócić uwagę już w trakcie wyboru urządzenia i planowania prac.
Serwis zwraca uwagę na cztery kluczowe czynniki decydujące o tym, czy w danym przypadku inwestycja okaże się trafiona. Są to:
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