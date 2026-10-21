Związkowcy uznają złoże Rudniki za kluczowe dla przyszłości Siarkopolu i bezpieczeństwa surowcowego przemysłu. Jednocześnie postulują rozwiązania obniżające koszty gazu dla spółek Grupy Azoty oraz działania chroniące krajowy rynek nawozów.

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Siarkopol przygotowuje inwestycję na złożu Rudniki

Siarkopol prowadzi działania przygotowujące inwestycję na złożu Rudniki, poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych, odpowiadając na postulaty strony społecznej. „Obecnie trwają prace nad uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej do rozpoczęcia kolejnego etapu procesu inwestycyjnego, czyli ubiegania się o koncesję na wydobywanie kopalin ze złoża” – przekazał resort.

Z dokumentacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach wynika, że 6 października organ wystąpił do inwestora o uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia obejmującego eksploatację złoża Rudniki 1 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i zaplecza socjalnego.

Resort zaznaczył, że Siarkopol jest głównym dostawcą siarki dla Grupy Azoty. Według ministerstwa dostawy te są niezbędne dla zabezpieczenia surowcowego pozostałych spółek grupy, a także dla zapewnienia odpowiedniego zaplecza logistycznego.

Grupa Azoty to największy koncern nawozowo-chemiczny w Polsce i jedno z kluczowych przedsiębiorstw tej branży w Europie. Grupa zatrudnia około 14 tys. pracowników. Według ministerstwa jej kondycja ma znaczenie dla rynku rolnego i bezpieczeństwa żywnościowego.

Z kolei Grupa Azoty Siarkopol jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie, które prowadzą kopalniane wydobycie siarki metodą podziemnego wytopu. W 2025 r. spółka wypracowała około 18 mln zł zysku netto wobec 59 mln zł straty rok wcześniej.

Związkowcy chcą obniżenia cen gazu dla producentów nawozów

Świętokrzyska Solidarność domaga się również ograniczenia kosztów gazu ziemnego dla producentów nawozów. Związkowcy opowiedzieli się za przyjęciem specustawy wprowadzającej systemowe rozwiązania w tym zakresie. Według nich miałoby to poprawić płynność finansową spółek, zwiększyć ich konkurencyjność oraz chronić miejsca pracy.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zauważyło jednak, że wprowadzanie rozwiązań obniżających koszty gazu wykracza poza ustawowe zadania resortu, związane przede wszystkim z wykonywaniem praw z akcji Skarbu Państwa. Jednocześnie resort zaznaczył, że popiera działania na poziomie krajowym i unijnym, które służą ochronie konkurencyjności przemysłu.

MAP zwróciło przy tym uwagę na zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nową taryfę operatora Gaz-System, która zacznie obowiązywać od początku 2027 r. Według URE nowe stawki oznaczają dla podmiotów korzystających z usług przesyłowych spadek płatności średnio o około 12 proc. w stosunku do 2026 r. Zmiana dotyczy jednak kosztu transportu gazu, a nie ceny samego surowca.

Według danych Towarowej Giełdy Energii średnia cena gazu na rynku spot wzrosła we wrześniu 2026 r. do 344,35 zł/MWh, o ponad 64 zł w porównaniu z sierpniem. Średnia cena kontraktu na dostawy w 2027 r. wyniosła 266,23 zł/MWh wobec 214,20 zł/MWh miesiąc wcześniej.

Pod koniec września rząd przyjął projekt ustawy przewidującej system wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych o wartości 4,8 mld zł. Rozwiązanie dotyczy kosztów energii elektrycznej. Związkowcy z Siarkopolu oczekują natomiast odrębnych regulacji odnoszących się do gazu.

Finansowanie Siarkopolu. Związkowcy kontra resort

Solidarność w swoim stanowisku przyjętym 13 października zwróciła także uwagę na mechanizmy finansowe, które stosowane są wewnątrz Grupy Azoty. Według niej mechanizmy te ograniczają możliwości finansowania bieżącej działalności i inwestycji Siarkopolu.

Jednak według resortu priorytetem Grupy Azoty jest odzyskanie stabilności finansowej, zabezpieczenie źródeł finansowania i zapewnienie dalszego funkcjonowania całej grupy kapitałowej. Zdaniem MAP zarządzanie płynnością odbywa się z „wykorzystaniem standardowych mechanizmów finansowania wewnątrzgrupowego”, mających służyć gospodarowaniu środkami i terminowemu regulowaniu zobowiązań przez poszczególne spółki.

Resort zauważył też, że na sytuację całego sektora nawozowo-chemicznego wpływ mają napięcia geopolityczne, w szczególności na Bliskim Wschodzie, a także związane z nimi wahania cen gazu. MAP zwrócił również uwagę na poziom zadłużenia Grupy Azoty, który powiązał z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w latach 2015–2023.