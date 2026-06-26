Dodał, że zakładane nakłady inwestycyjne do 2040 roku mają sięgnąć 197-231 mld zł.

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„Nowa strategia po raz pierwszy wyznacza kompleksowy kierunek rozwoju ciepłownictwa systemowego, tworząc ramy dla jego modernizacji, zwiększenia efektywności i wzmocnienia konkurencyjności” – poinformował w piątek resort energii w informacji prasowej.

Dodał, że Strategia transformacji ciepłownictwa do 2040 r. opiera się na siedmiu filarach transformacji: zapewnieniu stabilnych cen ciepła i bezpieczeństwa dostaw; rozwoju źródeł nisko- i bezemisyjnych; integracji ciepłownictwa z elektroenergetyką; rozwoju magazynowania ciepła; wykorzystaniu ciepła odpadowego; budowie przewidywalnych ram regulacyjnych i wzmocnieniu lokalnego planowania energetycznego.

Jak zaznacza resort, do realizacji tych celów służą 32 konkretne działania wspierające transformację sektora – od zmian regulacyjnych i instrumentów finansowania inwestycji, poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, po działania edukacyjne i budowanie świadomości energetycznej społeczeństwa.

Strategia zakłada przebudowę modelu wytwarzania i dystrybucji ciepła w oparciu o pięć filarów technologicznych, m.in. rozwój lokalnych źródeł dostosowanych do warunków poszczególnych regionów z coraz większą rolą dla wysokosprawnej kogeneracji gazowej docelowo wykorzystującą gazy odnawialne, źródła biomasowe, geotermalne oraz kolektory słoneczne.

Kolejne filary to integracja z elektroenergetyką dzięki technologiom Power-to-Heat, takim jak pompy ciepła i kotły elektryczne.

„Dzięki zastosowaniu kotłów elektrycznych możliwe będzie efektywne wykorzystanie nadwyżek energii z odnawialnych źródeł. To rozwiązanie zwiększy elastyczność całego systemu energetycznego i pozwoli lepiej wykorzystywać zieloną energię elektryczną produkowaną w Polsce” – napisano.

Pozostałe filary technologiczne strategii proponowanej przez ME to magazynowanie ciepła, szerokie wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego pochodzącego z przemysłu, instalacji komunalnych, oczyszczalni ścieków czy centrów danych oraz cyfryzacja i inteligentne zarządzanie, tj. cyfrowe systemy monitorowania i sterowania, automatyzacja procesów oraz rozwój cyberbezpieczeństwa, które pozwolą skuteczniej zarządzać produkcją, magazynowaniem i dystrybucją ciepła, ograniczając straty i zwiększając niezawodność dostaw.

Strategia wskazuje skalę możliwych zmian w zależności od warunków rynkowych i tempa wdrażania technologii.

Zakłada się m.in. do 52,2 proc. udziału OZE w ciepłownictwie systemowym; do 5,5 GWt mocy zainstalowanej w źródłach Power-to-Heat; do 576 GWh pojemności magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych, do 10 PJ zagospodarowanego ciepła odpadowego w ciepłownictwie systemowym, a także do 100 proc. ciepła systemowego ze źródeł nisko- i bezemisyjnych.

Wśród pozostałych strategicznych założeń do 2040 r. znajduje się m.in. do 60 PJ produkcji ciepła systemowego mniej dzięki poprawie efektywności energetycznej oraz 197-231 mld zł nakładów inwestycyjnych w ciepłownictwie systemowym.

„Strategia przewiduje przygotowanie Planu finansowego transformacji ciepłownictwa, opartego na skoordynowanym systemie wsparcia. Zakłada on łączenie różnych instrumentów – dotacji i finansowania preferencyjnego – w ramach spójnego modelu, zapewniającego stabilne i przewidywalne warunki realizacji inwestycji oraz lepszą koordynację działań instytucji publicznych i finansowych” – wskazał resort.

Dodał, że Strategia transformacji ciepłownictwa jest spójna z Krajowym Planem w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK), rozwijając jego założenia oraz doprecyzowując kierunki niezbędne do realizacji krajowych celów energetyczno-klimatycznych.

23 czerwca w wykazie prac rząd znalazł się wpis o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii transformacji ciepłownictwa do 2040 r. autorstwa Ministerstwa Energii. Wynika z niego, że rząd planuje przyjąć uchwałę w I kwartale 2027 r.

Celem strategii projektowanej przez ME jest stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych w ciepłownictwie przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i akceptowalnych kosztów dla odbiorców.