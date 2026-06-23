Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii transformacji ciepłownictwa do 2040 r., której założenia zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Za projekt odpowiada minister energii Miłosz Motyka.

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„Głównym celem Strategii jest transformacja sektora ciepłownictwa systemowego poprzez stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko- i bezemisyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz akceptowalnych kosztów dla odbiorców” – napisano.

Wśród szczegółowych celów wskazano zapewnienie stabilnych cen ciepła i bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców, a także rozwój niskoemisyjnych i bezemisyjnych źródeł ciepła systemowego. Wśród technologii spełniających te kryteria wymieniono m.in. elektrociepłownie gazowe, pompy ciepła, kotły elektryczne oraz instalacje termicznego przetwarzania odpadów. Planowana jest także integracja sektora ciepłownictwa z elektroenergetyką, rozwój magazynów ciepła oraz zagospodarowanie ciepła odpadowego.

Strategia transformacji ciepłownictwa do 2040 r. Jakie zmiany planuje rząd?

Resort energii zamierza realizować cele strategii poprzez zmiany legislacyjne, a także wdrożenie planu finansowego dla transformacji ciepłownictwa i instrumentów wsparcia na modernizację oraz rozwój infrastruktury. Przewidziano również stworzenie stabilnych zasad ustalania taryf, które będą sprzyjać długoterminowym inwestycjom.

Planowany termin przyjęcia projektu uchwały przez rząd to I kwartał 2027 r.