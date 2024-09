Po drugie, mówimy o kontynuacji połączenia ukraińskiej sieci energetycznej z unijnymi sieciami, co powinno pozwolić na eksport 2 gigawatów energii elektrycznej na Ukrainę. „To pokryje kolejne 12 proc. potrzeb kraju na zimę” – podkreśliła von der Leyen. Zaznaczyła, że ​​dzięki realizacji tych dwóch priorytetów Unia Europejska może pomóc w zaspokojeniu około 25 proc. zimowych potrzeb Ukrainy. „I to jest nasz dodatek do własnej produkcji Ukrainy” – dodała.

Po trzecie, mówimy o stabilizacji – podkreśliła szefowa KE. „Pracujemy nad zapewnieniem zrównoważonych dostaw energii na Ukrainie pomimo rosyjskich ataków na główne obiekty infrastrukturalne” – wyjaśniła.

Stara elektrociepłownia pomoże Ukrainie

Tutaj właśnie istotny będzie wkład Litwy. Od końca lipca trwały tam prace przy rozbiórce elektrociepłowni w Wilnie (elektrociepłownia CHPP-3). Litewska państwowa spółka energetyczna Ignitis Group przetransportowała już na Ukrainę część krytycznego sprzętu z tego obiektu. Firma pomoże też stronie ukraińskiej odbudować zniszczoną infrastrukturę energetyczną kraju. Porozumienie podpisano z OJSC Chmelnickoblenergo, która została wyznaczona jako odpowiedzialna za przyjmowanie i dystrybucję pomocy humanitarnej dla sektora energetycznego Ukrainy.

„To nie przypadek, że do transferu wybraliśmy urządzenia CHPP-3 w Wilnie, które oprócz tego, że sprawdzi się w infrastrukturze energetycznej Ukrainy, spełnia także wymagania operatora systemu przesyłowego” – powiedział prezes litewskiej spółki Asta Sungailienė.

Wileńska CHPP-3 przez ponad 30 lat dostarczała ciepło i prąd dla około połowy litewskiej stolicy. Eksploatację obiektu zakończono w 2015 roku. Powodem były zbyt wysokie koszty. Grupa Ignitis zakonserwowała wyposażenie elektrociepłowni o łącznej mocy cieplnej i elektrycznej prawie 1000 MW. Teraz, po przewiezieniu na Ukrainę, zostaną one wykorzystane do produkcji prądu i ciepła.