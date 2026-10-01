Wiceminister w czasie panelu „Rynek energii po erze mrożenia cen” wypowiedział się na temat cen energii i przyszłości polskiego rynku energetycznego.

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Wiceminister energii o rynku hurtowym i cenach

Ocenił, że hurtowy rynek energii jest obecnie stabilny, a dyskusja o cenach powinna uwzględniać transformację energetyczną w szerszym kontekście.

– Trzeba spojrzeć bardziej holistycznie, globalnie na cały rynek i na to, co dzisiaj w ramach Ministerstwa Energii, konkretnych dokumentów strategicznych czy legislacji proponujemy – powiedział Konrad Wojnarowski cytowany przez WNP.

Przypomniał też, że resort obecnie intensywnie pracuje nad dokumentem Polityka energetyczna Polski do 2050 r. Pierwsze założenia dotyczące przyszłego miksu energetycznego mają być znane pod koniec tego roku.

Wiceminister zauważył też, że w analizie rozwoju kierunku polskiej energetyki należy brać pod uwagę Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu, określający m.in. rozwój nowych mocy odnawialnych źródeł energii.

– Dla elastyczności systemu ważne są magazyny energii, które już dziś, ale też w kolejnych latach będą ważną częścią inwestycji i szeroko rozumianej transformacji energetycznej – przyznał Wojnarowski.

Wiceminister energii zapowiada możliwe niższe ceny prądu w Polsce

Ministerstwo Energii zakłada, jak przypomniał wiceminister, że inwestycje w sektor energetyczny zaowocują w przyszłości niższymi cenami prądu dla odbiorców.

– Dzięki bilionowi złotych zainwestowanych w energetykę w najbliższych kilkunastu latach spodziewamy się, że cena energii do 2030 r. będzie niższa o 10 proc., a do 2040 r. nawet o 20 proc. Mówimy o cenach finalnych dla konsumenta – wskazał Wojnarowski i przypomniał, że transformacja energetyczna wiąże się nie tylko z krajowymi planami inwestycyjnymi, lecz także z europejskimi regulacjami i celami dotyczącymi elektryfikacji gospodarki.

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