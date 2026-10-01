Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zapowiedział, że w najbliższych latach możliwe są niższe ceny energii
Wiceminister w czasie panelu „Rynek energii po erze mrożenia cen” wypowiedział się na temat cen energii i przyszłości polskiego rynku energetycznego.
Czytaj więcej
Na początku października ZUS rozpocznie wysyłkę decyzji do osób, które we wrześniu otrzymały 14. emeryturę. To 6,3 mln osób. Szczegółowe informacje...
Ocenił, że hurtowy rynek energii jest obecnie stabilny, a dyskusja o cenach powinna uwzględniać transformację energetyczną w szerszym kontekście.
– Trzeba spojrzeć bardziej holistycznie, globalnie na cały rynek i na to, co dzisiaj w ramach Ministerstwa Energii, konkretnych dokumentów strategicznych czy legislacji proponujemy – powiedział Konrad Wojnarowski cytowany przez WNP.
Przypomniał też, że resort obecnie intensywnie pracuje nad dokumentem Polityka energetyczna Polski do 2050 r. Pierwsze założenia dotyczące przyszłego miksu energetycznego mają być znane pod koniec tego roku.
Wiceminister zauważył też, że w analizie rozwoju kierunku polskiej energetyki należy brać pod uwagę Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu, określający m.in. rozwój nowych mocy odnawialnych źródeł energii.
– Dla elastyczności systemu ważne są magazyny energii, które już dziś, ale też w kolejnych latach będą ważną częścią inwestycji i szeroko rozumianej transformacji energetycznej – przyznał Wojnarowski.
Czytaj więcej
Trzymanie pieniędzy na kontach czy lokatach jest uznawane za bezpieczniejsze niż posiadanie całej gotówki w domu. Eksperci finansowi, których opini...
Ministerstwo Energii zakłada, jak przypomniał wiceminister, że inwestycje w sektor energetyczny zaowocują w przyszłości niższymi cenami prądu dla odbiorców.
– Dzięki bilionowi złotych zainwestowanych w energetykę w najbliższych kilkunastu latach spodziewamy się, że cena energii do 2030 r. będzie niższa o 10 proc., a do 2040 r. nawet o 20 proc. Mówimy o cenach finalnych dla konsumenta – wskazał Wojnarowski i przypomniał, że transformacja energetyczna wiąże się nie tylko z krajowymi planami inwestycyjnymi, lecz także z europejskimi regulacjami i celami dotyczącymi elektryfikacji gospodarki.
Czytaj więcej: „Cena energii będzie niższa”. Wiceminister podał konkretne liczby
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas