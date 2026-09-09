Dystrybutory na stacji paliw
Na Bliskim Wschodzie następuje w tych dniach nowa fala eskalacji wojny USA–Iran. W efekcie notowania ropy naftowej gatunku Brent sięgnęły już około 100 dol. za baryłkę, w ślad za nimi w górę wędrują ceny benzyny i diesla na polskich stacjach.
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Sprawdzamy więc, czy są szanse na powrót programu CPN, który łagodził skutki wzrostu cen ropy związanego z wojną w Zatoce Perskiej w okresie marzec–czerwiec i w drugiej połowie sierpnia.
Ze źródeł „Rzeczpospolitej”, zbliżonych do kierownictwa resortu energii, dowiadujemy się, że obecnie nie ma żadnych szans na kolejną odsłonę pakietu CPN. Powód: ograniczenia budżetowe. Pierwsza edycja CPN kosztowała 4,7 mld zł, tymczasem budżet państwa ma w tym roku gigantyczny deficyt.
Dlatego stanowisko rządzących ws. kolejnej edycji CPN – jak się dowiadujemy – mogłoby się zmienić, tylko jeśli prezydent podpisze ustawy podnoszące CIT. Podatek ten miałby wzrosnąć do 22 proc. dla firm o obrotach powyżej 50 mln euro rocznie. A dla spółek energetycznych i paliwowych – do 30 proc. na 2027 r.
Szanse na podpis prezydenta pod tymi ustawami są jednak obecnie niewielkie. Projekty tych ustaw są na etapie rządowych prac legislacyjnych.
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