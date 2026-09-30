To kluczowe wyzwanie nie tylko z punktu widzenia gospodarstw domowych, ale przede wszystkim sektora przedsiębiorstw. Koszty energii są bowiem wskazywane przez biznes jako główny problem w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki. Do 2040 r. transformacja energetyczna Polski może kosztować łącznie nawet blisko trzy biliony złotych. Biorąc pod uwagę jak strategiczny to temat "Rzeczpospolita" przy okazji Energy Days w Katowicach przygotowała raport „Polska Energia 2026” poświęcony transformacji energetycznej polskiej gospodarki i zmianom w branży energetycznej.

Ostatnie lata pokazują wyraźnie, że Polska energetyka przestała być kojarzona wyłącznie z węglem i stała się jednym z najbardziej dynamicznych obszarów zmian w gospodarce. Wokół haseł: bezpieczeństwo, niezależność i konkurencyjność powstaje nowa architektura systemu, z rosnącym udziałem OZE (wiatraki na lądzie i na Bałtyku), perspektywą atomu, gazem oraz węglem, którego rola będzie ważna, ale będzie się zmniejszać. Pilnym zadaniem są inwestycje w sieci, bo bez nich nie da się przyłączać nowych źródeł ani elektryfikować gospodarki. Zmiany przechodzi też ciepłownictwo, a rośnie znaczenie magazynowania energii.