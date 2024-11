Rekordowe wsparcie dla branży energochłonnej za zbyt wysokie ceny energii

Kwota przyznanych rekompensat według sektorów i podsektorów za 2023 r. (w mln zł) URE

Podobnie jak w ubiegłym roku, najwięcej środków trafiło do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (30,6 proc.). Znaczną pomoc publiczną otrzymał też sektor producentów papieru i tektury (19,9 proc.) oraz masy włóknistej (10,7 poc.). Czwartym największym beneficjentem systemu rekompensat w 2023 r. są przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i przetwarzaniem produktów rafinacji ropy naftowej (9,4 proc.).

Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2.

Procentowy podział rekompensat według sektorów i podsektorów za 2023 r. URE

Jak otrzymać rekompensaty za wysokie ceny energii?

Przedsiębiorstwa uprawnione do otrzymania pomocy publicznej na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych mogą złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki (w terminie do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty) wniosek o przyznanie rekompensat. Po analizie wniosku, prezes URE przyznaje indywidualne wsparcie, którego wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane przez wnioskodawcę oraz w oparciu o wzory znajdujące się w art. 7 ww. ustawy. Po wydaniu przez Prezesa URE pozytywnej decyzji, informacja o beneficjentach i należnych im kwotach jest przekazywana do ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje wypłat z Funduszu Rekompensat Kosztów Pośrednich.