To urządzenie zużywa najwięcej prądu. Masz je w domu?

To urządzenie zużywa trzy razy tyle prądu co lodówka i pięć razy tyle co pralka. Masz je w domu?

Wysokie ceny energii skłaniają do większej kontroli zużywanego w naszych domach prądu. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, który sprzęt generuje największe koszty. Najlepiej sprawdzić to jeszcze przed zakupem. Jedno z używanych na co dzień urządzeń pochłania szczególnie dużo prądu.



Aktualizacja: 30.09.2024 09:40 Publikacja: 30.09.2024 04:44