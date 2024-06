Do końca czerwca br. odbiorców indywidualnych obowiązuje cena netto za sprzedaż energii na zamrożonym przez ustawodawcę poziomie 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu). Zgodnie ustawą o bonie, w drugiej połowie 2024 r. cena ta wzrośnie do 500 zł/MWh (bez względu na poziom zużycia energii).

Od czego zależy wysokość rachunku za energię elektryczną Na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca zostanie odmrożony, co oznacza, że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh. Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie br. zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 r. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę). Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiła 0 zł.

Taryfy URE spowodują ok. 216 mln zł straty na sprzedaży energii elektrycznej spółek Tauronu

Tauron poinformował, że analizy przeprowadzone przez spółki Obrotu wykazały, że zatwierdzone taryfy wygenerują w II półroczu 2024 r. stratę na sprzedaży energii elektrycznej do klientów grup taryfowych G szacowaną na ok. 216 mln zł, która będzie ujmowana w II półroczu 2024 r. w wynikach finansowych spółek obrotu na poziomie EBITDA.

Niemniej jednak, przy założeniu braku zmian legislacyjnych w tym zakresie, spółki obrotu szacują, że ww. strata na sprzedaży energii elektrycznej do klientów z grup taryfowych G, zostanie w pełni zrekompensowana w przychodach uzyskiwanych w 2025 roku na tej grupie klientów.