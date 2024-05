PGE zaproponuje nowe taryfy na prąd. Liczy na rekompensaty

Jaki ma być poziom rekompensat z budżetu dla firm energetycznych?

Taryfa na ten rok została przyjęta pod koniec grudnia 2023 r., a spółki w większości zakupiły już energię na ten rok w ub.r. po cenach, które wówczas obowiązywały na rynku. Były one wyższe niż obecnie.

Rząd chciałby, aby prezes URE opublikował nowe, niższe taryfy na drugą połowę tego roku i na 2025 r. Wedle szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowa taryfa mogłaby wynieść ok. 598 zł za MWh. Mrożona cena zaś do końca tego roku wynosić ma 500 zł za MWh. Oznacza to, że różnicę blisko 100 zł pokryje budżet państwa w formie rekompensat.

Jednak spółki we wnioskach taryfowych na cały ten rok jeszcze pod koniec 2023 r. oszacowały koszty uzasadnione pozyskania na kwotę znacznie wyższą. Przyznana wcześniej taryfa na ten rok oscyluje na poziomie 739 zł za MWh. Teoretycznie więc rekompensaty powinny być wyższe i wynosić 239 zł za MWh.