Trend spadkowy przełamany. Ceny energii elektrycznej na przyszły rok rosną

Jakie są rynkowe ceny gazu

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2024 r. transakcje o wolumenie 10 106 359 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 29,2 proc. Średnia ważona cena na rynku dnia bieżącego i następnego ukształtowała się na poziomie 137,56 zł/MWh i jest o 4,21 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego.

Z kolei średnia cena kontraktu z dostawą w roku 2025 wyniosła w marcu br. 157,81 zł/MWh, czyli o 3,41 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br. Przypomnijmy, że detaliczna cena gazu jest także zamrożona w tym roku, na poziomie 200,15 zł za MWh.

Prawa majątkowe i gwarancje pochodzenia

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w marcu br. na poziomie 1 418 332 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 30,5 proc. Średnia cena na sesjach wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 46,97 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,55 zł/MWh względem lutego 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w marcu br. o 18,5 proc. rok do roku, do poziomu 9 547 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 164,61 zł/toe, co oznacza wzrost względem lutego br. o 24,38 zł/toe.

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w marcu 2024 r. 5 222 362 MWh, co oznacza spadek o 11,0 proc. rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,88 zł/MWh, co stanowi wzrost o 0,08 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.