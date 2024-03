Pusta kasa rekompensat za mrożenie cen ciepła. Za prąd też?

Bank musi być niezależny, a Adam Glapiński nie był niezależny. To jest gruby kaliber. To zdecydowanie jest jego najcięższe przewinienie, że sprzyjał rządowi. Chodzi o to, żeby więcej nie narobił szkody. Najlepiej by zrobił, gdyby zrezygnował. Wiem, że nie chce tego zrobić, ale przy mniejszych przewinieniach się podawali do dymisji - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy i była prezes NBP.