Spółki energetyczne poniosą ciężar obniżki cen energii

Czytaj więcej Ceny Energii Rząd ma projekt mrożenia cen prądu. Moskwa: Są cztery scenariusze Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowało już projekt ustawy o interwencji na rynku prądu, gazu i ciepła od 2024 r. Mimo, że jest on już wpisany do prac rządu to wciąż nie podjęto decyzji na który wariant rząd się zdecyduje.

O ryzyku dużych strat spółek energetycznych informowała kilka dni temu Konfederacja Lewiatan

„Tzw. rozporządzenie taryfowe dla energii elektrycznej nakłada na sprzedawców nowy obowiązek obniżenia cen energii, ale nie przewiduje rekompensat za udzielone odbiorcom upusty” – alarmował Lewiatan.

Ostatnia zmiana nakłada ono obowiązek obniżenia należności w rozliczeniach za prąd w 2023 r. (a więc z mocą wsteczną) między przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą w przypadku, gdy ten ostatni spełni jeden ze wskazanych warunków. „Warto zauważyć, że rozporządzenie taryfowe dotyczy tych przedsiębiorstw obrotu, które zgodnie z przepisami są zobowiązane do przedłożenia Prezesowi URE taryfy do zatwierdzenia. Są jednak takie firmy, które nie podlegają temu obowiązkowi, a zatem wątpliwym jest czy zawarte w nim przepisy w ogóle ich dotyczą.” – czytamy w stanowisku Lewiatana.

„Największym problemem jest jednak fakt, że rozporządzenie nie przewiduje rekompensat za udzielone odbiorcom energii upusty, co będzie skutkowało ogromnymi stratami finansowymi przedsiębiorstw energetycznych niepodlegającym obowiązkowi przedłożenia taryfy do zatwierdzenia. Treść rozporządzenia nie tylko przyczyni się do strat finansowych firm, ale także zagraża bezpieczeństwu prawnemu, ponieważ przepisy zostały przyjęte z pogwałceniem standardów legislacyjnych, bez prawidłowej podstawy prawnej (na co wskazuje w uwagach Rządowe Centrum Legislacji) oraz z naruszeniem przepisów Konstytucji RP” – mówi Paulina Grądzik, Ekspertka Lewiatana.