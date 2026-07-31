„Drodzy rodacy, mam nadzwyczajne wieści. Po raz pierwszy w swojej 42-letniej historii elektrownia jądrowa Paks ma zostać całkowicie zamknięta w ciągu 24–72 godzin z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku (3 sierpnia – red.) na Węgrzech spodziewana jest strata 2 tys. megawatów energii elektrycznej. Tymczasem zapotrzebowanie na prąd dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw stale rośnie z powodu narastających upałów” – stwierdził premier Węgier w wystąpieniu na portalu społecznościowym.

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Według Magyara, poprzedni rekordowo niski poziom wody w Dunaju w pobliżu elektrowni jądrowej odnotowano w 2018 r. – 97 cm poniżej normy. Jednak dzisiejszy poziom jest o 121 cm niższy od normy. Według prognoz hydrologicznych poziom wody w Dunaju będzie w nadchodzących tygodniach dalej się obniżał. A to woda z tej potężnej rzeki chłodzi reaktory siłowni jądrowej Paks.

„Dlatego nie wiemy, kiedy będzie możliwe ponowne uruchomienie elektrowni jądrowej w Paks. Chciałbym zapewnić wszystkich, że chociaż takie wyłączenie nigdy wcześniej nie miało miejsca, nie stanowi ono zagrożenia. Wszystkie kroki są podejmowane zgodnie z najsurowszymi normami bezpieczeństwa” – podkreślił premier.

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Rząd szykuje plan awaryjny

Według Magyara sytuację dodatkowo pogarsza awaryjne wyłączenie dużej elektrowni gazowej Dunamenti z powodu usterek technicznych. Spowodowało to utratę kolejnych 400 megawatów mocy. A z powodu upałów, zużycie prądu na Węgrzech jest obecnie bliskie historycznego rekordu.

Wszystko to, zdaniem węgierskiego przywódcy, doprowadzi już w poniedziałek 3 sierpnia do „krytycznej sytuacji w dostawach energii, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy w historii Węgier”. Magyar wezwał dużych odbiorców przemysłowych do dobrowolnego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu, aby sprostać spodziewanemu kryzysowi energetycznemu.

Premier poinformował, że trwają prace nad ramami prawnymi, które umożliwią regulatorowi przeprowadzanie planowych, przymusowych odłączeń dużych odbiorców od sieci. Ponadto zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie zbędnego zużycia prądu, szczególnie w sektorze publicznym, oraz maksymalizację mobilizacji istniejących mocy wytwórczych. Opracowano również plan rotacyjnych wyłączeń prądu dla odbiorców w sytuacjach kryzysowych.

Jak donosiła agencja UNIAN, susza w Europie Środkowej doprowadziła do rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju. Żegluga handlowa została sparaliżowana. Statki towarowe i barki nie są w stanie przewozić towarów, a statki wycieczkowe osiadają na mieliźnie. W niektórych miejscach poziom wody spadł tak nisko, że odsłonięte zostały wraki jednostek zatopionych podczas II wojny światowej i wcześniej.