Podczas nocnego ataku 7 czerwca na teren wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu Rosja uderzyła w obiekt „infrastruktury krytycznej” – ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

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– To wyjątkowo tchórzliwy atak rosyjski. MSZ Ukrainy, ministerstwo energii i wszystkie nasze służby już pracują nad tym, aby każdy z naszych partnerów wiedział, co się stało. Rosja celowo uderzyła w ten obiekt infrastruktury jądrowej – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję UNIAN.

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Chodzi o składowisko odpadów jądrowych zlokalizowane na terenie elektrowni. Energoatom poinformował wcześniej o rosyjskim ataku na magazyny paliwa jądrowego. Przekazano, że budynek odbioru kontenerów został częściowo zniszczony. Firma podkreśliła jednak, że w budynku nie było wypalonego paliwa jądrowego.

Skażenia radioaktywnego nie ma

Zełenski zapewnił, że „na ten moment poziom promieniowania tła nie przekroczył norm”. – Ale z pewnością został przekroczony, jeśli chodzi o agresywne poczynania Rosji – dodał. Ukraińskim ratownikom udało się ugasić pożar, który wybuchł w obiekcie w wyniku rosyjskiego uderzenia.

Czarnobyl już zmaga się ze skutkami innego rosyjskiego ataku. Po uderzeniu rosyjskiego drona uszkodzona została nowa arka, która przykrywa stary sarkofag nad blokiem nr 4, który eksplodował 26 kwietnia 1986 r. Była to największa katastrofa nuklearna w dziejach ludzkości.

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Do dziś nie wiadomo dokładnie, jak silne promieniowanie panuje we wnętrzu starego sarkofagu i jaki jest faktyczny stan zniszczonego reaktora. Żadne urządzenia elektroniczne nie mogą pracować w jego pobliżu, a poziom promieniowania jest zabójczy dla ludzi.

Remont uszkodzonej arki w Czarnobylu ruszy w 2028 roku

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju spodziewa się rozpocząć remont arki w 2028 roku i zakończyć go do 2030 roku. Prezes EBOR, Odile Renaud-Basso, poinformowała o tym podczas briefingu po Międzynarodowej Konferencji w Czarnobylu, która odbyła się w 40. rocznicę katastrofy.

Agencja UNIAN przypomina, że zagrożenie nuklearne pojawiło się wcześniej również w okupowanej od 2022 r. przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Największy w Europie tego typu obiekt pozostaje połączony z siecią jedną linią energetyczną zasilającą. Przed wojną, gdy ukraińska elektrownia pracowała normalnie, bezpieczne i stabilne zasilanie gwarantowało jej 10 linii przesyłowych.

Rosyjskie ataki na obiekty nuklearne mają wywołać presję na Kijów

Eksperci są zdania, że ataki Rosji na ukraińskie obiekty nuklearne są celowe i mają zmusić europejskich sojuszników Kijowa do wywierania presji na ukraińskie władze, by jak najszybciej zakończyły wojnę na warunkach Kremla.