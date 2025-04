Bełchatów i Konin zostały wskazane w zaktualizowanym Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). – W najbliższych dniach podpisujemy umowę na realizację analiz dotyczących stabilności gruntu i sejsmiki na potrzeby przygotowań do budowy elektrowni jądrowej w Bełchatowie. Równolegle takie badania są prowadzone w Koninie – zapowiedział na środowej konferencji prasowej Dariusz Marzec, prezes PGE.

Badania w Bełchatowie

Zapowiedział on, że ruszają w Bełchatowie rozpoczynamy szczegółowe badania. Obecnie są to badania wstępne, które będą mówiły o tym, czy nie ma czynników wykluczających możliwość posadowienia energetyki jądrowej w Bełchatowie. – Sprawdzamy kwestie stabilności gruntu i sejsmiki, potem będzie czas na badania dotyczące zasobów wody i głębsze odwierty. Na razie robimy to w sposób neutralny technologicznie. Nie determinujemy jakiego rodzaju ma być technologia, bo czynniki wykluczające dotyczą każdej technologii. Musimy sprawdzić, czy żaden z nich nie występuje – powiedział Dariusz Marzec, prezes PGE na konferencji prasowej.

W tym samym czasie PGE prowadzi rozmowy z grupą ZE PAK, w sprawie kupna 50 proc. akcji w spółce PGE PAK Energia Jądrowa. Spółka PGE PAK Energia Jądrowa to wspólne przedsięwzięcie PGE i ZE PAK, obie grupy mają tam po 50 proc. akcji, jej celem ma być przygotowanie budowy elektrowni jądrowej w Koninie.

Rozmowy z ZE PAK

– Spółkę PGE PAK Energia Jądrowa chcemy przejąć, ponieważ ma ona swoje kompetencje i swój dorobek. Jeżeli chodzi o lokalizacje jądrowe, to bada się je parami, to kwestia zarządzania ryzykiem i zbadania elementów, które niekoniecznie zachęcają do danej lokalizacji. Obecnie chcemy badać obydwie te lokalizacje: kontynuować badania w Koninie i rozpocząć w Bełchatowie. To standardowe działanie, że przez długi okres czasu prowadzi się takie analizy równolegle dla alternatywnych lokalizacji – wyjaśnia Dariusz Marzec.