Francuski EDF gotowy do budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce

Co francuski EDF może obecnie zaoferować Polsce?

EDF jest obecny w Polsce od dawna. Jesteśmy tu po to, by zbudować partnerstwo trwające wiele dziesiątek lat, a nie tylko po to, by sprzedać reaktory. Partnerstwo, aby wspólnie budować naszą niezależność oraz zdolność do dostarczania niskoemisyjnych, konkurencyjnych i dyspozycyjnych mocy wytwórczych dla Polski i Europy. To jest nasz cel. Takie partnerstwo oznacza też rozwój polskiego przemysłu, szkolenie kadr i oczywiście budowę samych bloków jądrowych.

Pracujemy od wielu lat nad przygotowaniem polskiego przemysłu do budowy elektrowni poprzez zlecenia dla ponad 60 polskich firm. To właśnie rzeczywista zdolność przemysłowa jest tu kluczowa. Tak wynika z naszych doświadczeń z Finlandii, Wielkiej Brytanii, Chin czy Francji. Takie „przemysłowe” podejście w połączeniu ze współpracą z polskimi podwykonawcami i naszymi kompetencjami w zakresie finansowania to kluczowe czynniki sukcesu tak złożonego projektu. Nie czekaliśmy na procedurę wyboru partnera do budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej, by się do tego przygotowywać. Jesteśmy tu już od wielu lat i jesteśmy gotowi do realizacji tego projektu. Chcemy zostać partnerem wybranym do budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej.

A jak głęboko Francja może sięgnąć do kieszeni, aby pomóc w sfinansowaniu tego projektu?

Nie znam odpowiedzi na to pytanie – nie znamy oczekiwań polskiej strony pod kątem drugiej lokalizacji.

EDF rozważa kapitałowe zaangażowanie w budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce?

Wszystkie opcje są na stole. Tak jak powiedziałem wcześniej: budujemy w Polsce od lat długoterminowe partnerstwo. To też dowód, że chcemy w Polsce zostać na dłużej.

I zacząć wcześniej, czyli uczestniczyć przy wyborze lokalizacji drugiej elektrowni?

Oczywiście, moglibyśmy pomóc polskim władzom w procesie wyboru lokalizacji.

…mówmy o mocy całego programu jądrowego rzędu 6–9 GW….

Też słyszeliśmy takie liczby, ale musimy poczekać na oficjalny dokument (PPEJ – red). Przy takim założeniu nasza technologia reaktorów EPR idealnie wpisałaby się w polskie potrzeby ze względu na wydajność i elastyczność, kluczową w systemie elektroenergetycznym z dyspozycyjnymi i pogodozależnymi źródłami energii.