Polskie Elektrownie Jądrowe wybrały doradcę przy finansowaniu atomu na Pomorzu

— Efektem tej współpracy będzie m.in. dalsze zacieśnianie bezpośredniej współpracy polskiego inwestora z największymi instytucjami finansowymi na świecie w celu zbudowania jak największego portfela dostawców finansowania dłużnego i optymalizacji kosztu finansowania projektu. (…) Zespół ekspertów KPMG od wielu lat aktywnie wspiera transformację sektora energetycznego w Polsce — dodaje z kolei Alina Wołoszyn, partner, szef działu advisory w KPMG w Polsce i szef deal advisory w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jakie będą główne zadania doradców

Głównym zadaniem stojącym przed nowym partnerem PEJ będzie zabezpieczenie finansowania dla całego projektu jądrowego, które zgodnie z aktualnymi szacunkami, w 70 proc. opierać się będzie o zewnętrzne źródła. Konsorcjum będzie realizowało swoje działania zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

- Rolą tych podmiotów jest zapewnienie naszej inwestycji takiej struktury finansowania, która zoptymalizuje udział kapitału własnego i zewnętrznego. To jedno z najistotniejszych zadań stojących przed nami w najbliższych latach, dlatego proces wyboru odpowiedniego partnera był prowadzony od kilkunastu miesięcy z zachowaniem najwyższej staranności. Jesteśmy przekonani, że wyłonione konsorcjum zapewni nam wysoką jakość współpracy i wesprze spółkę w skutecznym pozyskaniu środków z rynków finansowych - podkreśla prezes PEJ Leszek Juchniewicz.

Jednym z kluczowych zadań doradcy będzie też zapewnienie zgodności projektu jądrowego i jego poszczególnych elementów z wymaganiami instytucji finansowych.



Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w technologii amerykańskiej firmy Westinghouse.